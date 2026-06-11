Eduardo Reina cuestionó a Manuel Adorni y advirtió: “Por primera vez podemos hablar que la política puede comer a la economía”

Las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre el origen de un patrimonio que, según relató, surgió de una inversión en Bitcoin realizada con fondos no declarados, despertaron fuertes cuestionamientos políticos. Para el analista político, Eduardo Reina, el episodio afecta directamente la credibilidad del funcionario y expone una contradicción con los valores de transparencia que el oficialismo busca transmitir.

“Esto ya es delincuencia, es un tema, digamos, delincuencia discursiva, si querés. Falta de ética, falta de transparencia, falta de un montón de cosas”, afirmó Reina, al referirse a la polémica generada por las declaraciones del jefe de Gabinete.

El analista recordó que Adorni era percibido públicamente como una figura austera antes de incorporarse al Gobierno. “Todos nosotros lo conocimos como panelista, como un hombre austero, como un hombre que nunca se los vio, no era un hombre con posibilidad que vos digas este señor tiene dinero”, señaló.

La pérdida de credibilidad y el impacto interno

Según Reina, el principal problema no es únicamente judicial, sino político. Consideró que Adorni atraviesa un fuerte desgaste dentro del propio oficialismo y que su capacidad de liderazgo quedó seriamente afectada. “Yo creo, inclusive por más que la justicia tarde, porque estas cosas se juzgan lentas, creo que ha perdido toda credibilidad”, sostuvo.

Además, aseguró que la situación genera incomodidad entre funcionarios y gobernadores. “Ningún gobernador lo ve a la cara y lo respeta”, expresó, al describir el clima político que rodea al funcionario.

Para el analista, la permanencia de Adorni en el Gobierno responde a acuerdos internos cuya lógica aún no resulta clara para la opinión pública. Sin embargo, advirtió que su continuidad podría tener costos crecientes para la administración nacional.

¿Puede la política eclipsar a la economía?

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la relación entre economía y política. Reina planteó que, pese a la desaceleración inflacionaria y algunos avances macroeconómicos, el deterioro de la situación cotidiana de muchos argentinos puede modificar el escenario electoral. “Hay que empezar a pensar que por primera vez podemos hablar que la política puede comer a la economía”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los indicadores positivos pueden perder relevancia frente a los problemas concretos de ingresos y endeudamiento de la población. “La gente está refinanciando el bife que se comió ayer”, ejemplificó al describir el aumento de la mora y la refinanciación de consumos básicos.

Finalmente, Reina consideró que el futuro político de Adorni dentro del gabinete ya estaría definido. “La vida útil de Adorni, me parece que en el gabinete, por más que la justicia no se expida inmediatamente, está echada”, concluyó.