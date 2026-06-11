La nueva reunión de la Mesa Política atravesada por el escándalo de Adorni no aplacó la interna

La Mesa Política del Gobierno de Javier a Milei volvió a reunirse este jueves en la Casa Rosada, horas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni rompiese el silencio y dé explicaciones ante la prensa sobre su evolución patrimonial y la presentación de su Declaración Jurada de bienes. Los argumentos de Adorni vertidos el miércoles por la noche en una entrevista en LN+, dejaron gusto a poco.

Es por ello que la cumbre de funcionarios oficialistas estuvo teñida por la declaraciones que la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich hizo en la previa, cuando señaló que Adorni había cometido una “omisión ética” al no declarar medio millón de dólares en monedas critpo.

El encuentro se demoró por lo menos por dos horas y media. Hubo versiones que indicaron que hubo “selfie”, sin embargo, se eligió no difundir la mesa de trabajo lo que marca el clima en el que se desarrolló el encuentro.

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De la reunión salió la definición de que Adorni irá al Senado a brindar su informa de gestión durante el mes de julio. Todavía, no hay definición de fecha.

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El espacio en el que el oficialismo debate la estrategia legislativa buscó dejar atrás de manera definitiva el escándalo que salpica al jefe de Gabinete y las internas que atraviesan la primera línea de Gobierno, con el objetivo de retomar las “triunfos” legislativos y reeditar las alianzas con gobernadores y bloques aliados, que le han permitido a la Casa Rosada tomar oxígeno. Sin embargo, se trató de un encuentro con mucha tensión.

Encabezados por Adorni, se reunieron también la Secretaria General, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

También estuvo presente el ministro del Interior, Diego Santilli, la cumpleañera Bullrich (quien recibió temprano el saludo por parte del Presidente), y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Adorni, llevó una torta de cumpleaños para la jefa del Senado.

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Esta vez, no fue de la partida Luis “Toto” Caputo por encontrase de viaje por motivos “personales”, según explicaron en Economía.

Bullrich fue a la Mesa Política con la necesidad de avanzar en un tema espinoso: la reforma política. En la Casa Rosada admiten que no tienen los votos mientras trabajan con los gobernadores aliados para alcanzar un acuerdo.

En el oficialismo reconocen que se evalúan alternativas como una “PAS”, es decir, primarias abiertas que no sean obligatorias. Sin embargo, en público ratifican que irán con el objetivo de máxima que es la eliminación de las PASO y la sanción de “Ficha Limpia”.

Santilli no solo negocia con los gobernadores. Sino que también es respaldado por Karina y por Eduardo “Lule” Menem, el principal armador de La Libertad Avanza. En el oficialismo reiteran que no se trata de una negociación por “caja”, y buscan un diseño que permita trazar acuerdos en los diversos territorios.

Otro punto caliente es la sesión que se prepara para el próximo jueves 18 en el Senado. Fundamentalmente teniendo en cuenta que se deberá tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que los aliados (fundamentalmente la UCR) pusieron reparos respecto del capítulo de extranjerización de tierras.

También habría una nueva tanda de pliegos, entre ellos el del juez Víctor Pesino, quien en la comisión de Acuerdo fue duramente apuntado por el peronismo. En tanto hay otros temas en los que Economía quiere avanzar, como “zonas frías”, que por ahora, están lejos de tener el número para llegar al recinto. Incluso los propios aliados como la UCR de Mendoza, comenzó a poner reparos y pedir cambios.

En Diputados, la idea sigue siendo llevar el “Super RIGI” el 24 a recinto. El dictamen podría estar la semana próxima. Mayores dificultades tiene hoy el oficialismo para consensuar un texto en relación a la Ley de Gestión de Intereses, más conocida como “Ley de Lobby”.