El patrimonio de Manuel Adorni creció un 42,5% en el último año: detalles de su nueva declaración jurada

La nueva declaración jurada patrimonial del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, fue difundida este jueves y muestra un importante incremento de su patrimonio durante el último año, compuesta mayoritariamente por propiedades, ahorros en moneda extranjera y una expansión notable de su nivel de endeudamiento. A partir de la documentación presentada, el patrimonio total de Adorni pasó de $662,6 millones al inicio del período declarado a $944,5 millones al cierre, lo que representa un aumento de casi $282 millones.

Al principio, en el apartado de bienes inmuebles, informó la tenencia de un departamento en el barrio porteño de Caballito, otro en La Plata, una propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz —dentro del country Indio Cuá— y un departamento con cochera adquirido en 2025. El valor de los inmuebles declarados supera los $570 millones.

Declaración que incluye un vehículo Jeep Compass modelo 2021, bienes del hogar valuados en $41,3 millones, dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones y más de 200.000 dólares en efectivo, valuados en más de $300 millones al tipo de cambio utilizado para la presentación. Informó depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares.

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Las deudas declaradas también registraron un fuerte incremento. Mientras que al inicio del período ascendían a $92,4 millones, al cierre alcanzaban los $317,3 millones, en gran medida vinculadas a compromisos hipotecarios.

Acerca de sus ingresos, Adorni informó ingresos laborales y rentas por $48,1 millones, ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por $270,7 millones y otros $73 millones correspondientes a herencias y donaciones.

Por otra parte, el vocero presidencial declaró gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles por $129,3 millones, de acuerdo con la información consignada en su presentación patrimonial.

Adorni contradice sus propias declaraciones ante el Congreso

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una fuerte controversia política y judicial tras reconocer públicamente que omitió declarar cientos de miles de dólares en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA). Su confesión choca de frente con las afirmaciones que el funcionario sostuvo reiteradamente durante meses ante el Congreso y en conferencias de prensa en la Casa Rosada, donde había negado cualquier tipo de irregularidad.

Su quiebre ocurrió este miércoles, cuando, en una entrevista, admitió haber manejado fondos que no estaban registrados en el fisco. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, declaró, justificando el origen de una suma que alcanza los 300.000 dólares. Esta versión se opone drásticamente a su discurso del pasado 29 de abril.

Ante la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, Adorni había asegurado frente a los legisladores: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Esa misma línea argumental fue sostenida por el jefe de Gabinete en al menos dos conferencias de prensa (25 de marzo y 4 de mayo), insistiendo en que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”.

La situación patrimonial de Adorni ya venía bajo la lupa por la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en el country "Indio Cua"

En la nueva reconstrucción presentada por el funcionario, el incremento patrimonial que no había sido declarado tendría su origen en inversiones realizadas en el mercado de criptomonedas entre 2013 y 2018. Adorni aseguró que invirtió 200.000 dólares en Bitcoin y que esa operación le generó una ganancia de 300.000 dólares. De acuerdo con su explicación, esos fondos estaban destinados al “futuro de sus hijos”.

Según el jefe de Gabinete, se justificó la omisión al señalar que buscaba mantenerse alejado de “la vieja política” cuando se desempeñaba en el sector privado. Aún, no explicó por qué decidió transparentar esos activos recién ahora, después de más de dos años y medio de gestión y en medio del avance de investigaciones judiciales sobre sus gastos e inversiones.

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Además, anunció que presentará declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción para incorporar los activos omitidos y regularizar el pago de los impuestos correspondientes.

MV