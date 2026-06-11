El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción la posesión US$ 513.000 en criptomonedas, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018 que habían sido omitidas en todas sus presentaciones anteriores.

En declaraciones televisivas, sostuvo que con su esposa realizaron una inversión inicial de US$ 200.000, la cual arrojó un beneficio cercano a los US$ 300.000. Ante la consulta de por qué jamás figuraron en sus declaraciones, señaló: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", justificando el ocultamiento como una forma de resguardo histórico frente a la política.

La justificación del jefe de Gabinete y el uso de los criptoactivos para subsanar inconsistencias patrimoniales motivó un comunicado de la ONG Bitcoin Argentina.

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"Bitcoin es una red abierta, descentralizada y neutral que puede ser utilizada por cualquier persona. Como sucede con Internet y otras tecnologías de uso general, el análisis sobre su funcionamiento debe diferenciarse de las acciones individuales de quienes la utilizan", señalaron desde la ONG.

Transparencia y auditoría

A través de un documento analítico, la organización fijó posición respecto a la responsabilidad fiscal de los usuarios de criptoactivos y echó luz sobre cómo funciona realmente este mercado:

- Responsabilidad fiscal: "Bitcoin no exime a ninguna persona del cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias o fiscales vigentes en cada jurisdicción. La evaluación sobre el origen de los fondos corresponde a los organismos competentes".

- El factor de la autocustodia: Explicaron que, a diferencia de la banca tradicional, Bitcoin permite el "control directo sobre los fondos mediante claves criptográficas". Si las credenciales se cuidan, los activos "pueden permanecer accesibles en el tiempo sin intervención de una entidad centralizada" (en alusión al pendrive o billetera que el funcionario alegó haber tenido que buscar para consolidar los datos).

- Auditoría: La ONG desmiente que Bitcoin sirva como un refugio de anonimato absoluto e impenetrable: "Las transacciones quedan registradas de forma permanente en una base de datos pública y verificable por cualquier persona. Esta característica convierte a Bitcoin en una de las infraestructuras financieras con mayor capacidad de trazabilidad disponibles".

No obstante, la organización también introdujo una advertencia respecto a la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos en contextos de alta exposición: "En Argentina y en numerosos países existen antecedentes de filtraciones de datos. En el caso de los activos digitales, la exposición pública de información vinculada a tenencias o mecanismos de resguardo puede incrementar esos riesgos", añadieron, pidiendo un equilibrio entre la fiscalización pública y la privacidad individual.

LM