Wall Street celebra señales de paz entre EE.UU. e Irán y el petróleo se desploma

Los operadores de Wall Street impulsaron las acciones al alza y provocaron una caída del petróleo después de que el presidente Donald Trump cancelara ataques programados contra Irán y señalara que un acuerdo está próximo, alimentando las esperanzas de un final para la guerra que ha sacudido a los mercados.

Wall Street rebota impulsado por la IA mientras cede el petróleo y crece la expectativa por la Fed

Las acciones se mantenían cerca de los máximos de la sesión, mientras el S&P 500 trepaba más de 1%. El petróleo estadounidense cayó hasta situarse en torno a US$87 por barril. Un repunte del 5,5% en un índice ampliamente seguido de fabricantes de semiconductores aumentaba el optimismo tras la reciente corrección del sector. Los operadores también centran su atención en el histórico debut bursátil de SpaceX, considerado una prueba clave para medir el apetito de los inversores por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

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“Como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”, publicó Trump en las redes sociales.

El mandatario afirmó el jueves que se han producido “conversaciones” que “han llegado al más alto nivel del liderazgo iraní” en torno a una salida negociada al conflicto. También señaló que “la fecha y el lugar de la firma” de un acuerdo “se anunciarán en breve”, aunque no ofreció más detalles.

“Aunque el camino hacia una resolución probablemente será irregular, nuestro escenario base es que la diplomacia prevalecerá finalmente, permitiendo a los inversores volver a centrarse en unos fundamentos económicos resilientes y en un sólido crecimiento de las ganancias tanto en Estados Unidos como en Europa”, afirmó Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS Chief Investment Office.

Mientras tanto, los inversores minoristas han presentado órdenes por más de US$100.000 millones para la OPI de SpaceX, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía prevé asignar al menos un 20% de las acciones disponibles a ese segmento de inversores, indicaron las fuentes.

Pocas compañías han generado tanta expectativa antes de su debut bursátil como SpaceX, que busca recaudar cerca de US$75.000 millones en una operación que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Parte de ese entusiasmo ha sido cuidadosamente construido. La relación cultivada por Elon Musk con sus seguidores más fieles desde los primeros años de Tesla Inc. le ha otorgado un estatus de celebridad y ha contribuido a dotar a las acciones de la automotriz de una capacidad aparentemente inmune a la gravedad.

El inversor bajista James Chanos sostuvo que el espectacular debut bursátil de SpaceX está siendo impulsado más por el entusiasmo de los inversores hacia Musk y la inteligencia artificial que por los fundamentos financieros de la compañía, argumentando que la valoración resulta difícil de justificar bajo supuestos empresariales razonables.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1,2% a las 1:55 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 2,2%.

El Dow Jones Industrial Average subió un 1,5%.

El índice MSCI World subió un 1%.

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.

El euro subió un 0,1% a US$1,1551.

La libra esterlina subió un 0,2% a US$1,3390.

El yen japonés subió un 0,3% a 160,10 yenes por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin subió un 2,7% a US$63.389,81.

Ether subió un 3,3% a US$1.682,2.

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó ocho puntos básicos, hasta el 4,47%.

La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años bajó cuatro puntos básicos, hasta el 3,03%.

La rentabilidad de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,90%.

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