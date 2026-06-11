Wall Street alertó sobre el costo social del ajuste y los riesgos que enfrenta el programa económico hacia 2027

El programa económico del Gobierno enfrenta una encrucijada. Un informe de Wall Street advirtió que la gestión libertaria alcanzó logros importantes, pero sufre el desgaste de la recesión. Según un análisis de Citi Research, "el proceso de reformas de Argentina avanza sobre bases macroeconómicas sólidas [...] pero se enfrenta a vientos en contra derivados del debilitamiento de la demanda interna y la erosión de la confianza pública".

El diagnóstico expone la tensión entre las planillas oficiales y la calle. Esa "posición fiscal consolidada", detalla el informe, "contrasta con un consumo débil, el deterioro del poder adquisitivo y un descenso sostenido de la confianza en el gobierno, lo más preocupante para nuestro escenario base". Esta brecha pone a prueba la viabilidad política de la hoja de ruta delineada por el Palacio de Hacienda.

A este desgaste económico se le suma el impacto del ruido en la cúpula oficialista. El documento advirtió que "el primer riesgo es la erosión de la confianza debido a la discordancia política evitable", afectando directamente la mirada de los mercados. Para los analistas, "lo que en última instancia importa a los inversores es la percepción", y alertaron que "se ha observado una fuerte correlación entre la fricción política interna y el deterioro de la confianza".

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La metáfora elegida por el banco para ilustrar estas internas fue contundente: quien "compromete capital en un proyecto para ser construido y disfrutado en el futuro corre el riesgo de inquietarse por las disputas entre los constructores y arquitectos hoy".

Inflación, consumo y el peso del calendario electoral

A pesar de este panorama, los analistas reconocen factores técnicos que podrían morigerar el impacto de la recesión en los próximos meses. "El nuevo rumbo descendente de la inflación desde abril, y la consecuente recuperación de los salarios reales junto a una mayor estabilidad de las tasas de interés, podrían llevar a mejoras en los dos primeros frentes - consumo y poder adquisitivo", proyectaron.

Pero el eventual alivio en los ingresos no anula los grandes interrogantes que condicionan el modelo de cara al futuro. De hecho, "crece la preocupación respecto a la confianza, no solo entre los consumidores sino también en los mercados, a medida que se acercan las elecciones de 2027". La proximidad del calendario electoral ya comenzó a marcar el ritmo de los negocios.

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La persistencia de estas dudas locales impacta de forma directa sobre los indicadores financieros internacionales del país - "Aunque la moderación de la inflación y la recuperación de los salarios reales ofrecen cierto alivio, la creciente incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 parece estar consolidando un piso persistente en el riesgo soberano argentino".

El costo de las reformas y la urgencia de resultados

El reporte hace foco, además, en la asimetría que condiciona los planes de estabilización. "Un obstáculo crítico y a menudo subestimado para los gobiernos reformistas es el estándar profundamente asimétrico al que se les somete en comparación con sus contrapartes populistas", ya que estos últimos gozan de "una ventaja natural en términos de tolerancia pública a corto plazo".

En cambio, las administraciones que encaran cambios de fondo lidian con un humor social mucho más restrictivo y operan bajo una dinámica opuesta - "Sus costos son inmediatos y visibles, mientras que sus beneficios siguen siendo distantes y abstractos". Esta lógica expone la urgencia temporal del oficialismo.

El alcance de la actual gestión excede la mera calibración de variables financieras o el ordenamiento de las cuentas públicas. Como definen desde la entidad de Wall Street, "la transformación en marcha en Argentina no es meramente un cambio en la política económica; es una revisión socioeconómica amplia y cultural muy compleja". El éxito de esta reconversión dependerá de la solidez de sus bases.

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Frente a un entorno global adverso —marcado por tasas internacionales altas y salidas de capitales—, Citi Research advierte que el país debe cerrar sus vulnerabilidades de forma urgente. Construir reservas y recuperar el acceso pleno a los mercados crediticios asoma como el objetivo ineludible para asegurar la supervivencia de todo el programa económico antes de la próxima contienda electoral.