El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina

El Banco Mundial prevé que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026 y 3,7% en 2027, recortando 0,4 y 0,3 puntos respectivamente, en comparación con sus estimaciones de enero de este año.

Para el organismo, "en la Argentina, se proyecta que el crecimiento se mantendrá relativamente fuerte y a un ritmo aproximadamente constante del 3,6% durante el período 2026-2028, apuntalado por las exportaciones pero limitado por las estrictas políticas monetarias y fiscales a nivel interno".

El informe destaca que la actividad económica local mostró signos de moderación a principios de 2026 debido, precisamente, a estas "condiciones monetarias aún restrictivas". No obstante, el organismo reconoce que la inflación subyacente "disminuyó drásticamente en la Argentina tras las medidas de estabilización previas, aunque las condiciones monetarias siguen siendo restrictivas".

América Latina: Resiliencia energética y desaceleración

A nivel regional, el impacto del conflicto en Oriente Medio ha sido "moderado" en los canales financieros —con monedas y spreads soberanos mayormente estables—, gracias en gran parte a que varias de las principales economías de ALC son exportadoras netas de energía y poseen perfiles de deuda nominados en moneda local.

Sin embargo, el crecimiento de la región en su conjunto se desacelerará al 2,2% en 2026, reflejando una demanda interna debilitada y un contexto global adverso, para luego recuperarse gradualmente hacia un 2,5% promedio en 2027-2028. Ambas proyecciones se ubican 0,1% por debajo de las realizadas en enero

El panorama por países expone realidades muy diversas:

- Brasil: su crecimiento se desacelerará al 1,9% (-0,1%) en 2026 ante un menor consumo, aunque el Banco Mundial prevé una recuperación al 2,1% en 2027-2028 a medida que la desinflación le permita al Banco Central relajar la tasa de interés.

- México: Golfeado por una menor demanda externa de los Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la revisión del tratado comercial (USMCA), su actividad se contrajo recientemente. Se proyecta un repunte modesto del 1,3% en 2026.

- Colombia: El crecimiento bajará al 2,3% (-0,3%) este año. Si bien se beneficia de los altos precios del petróleo, las presiones inflacionarias previas al conflicto obligaron a mantener tasas altas, retrasando el alivio monetario.

La economía global, en su nivel más bajo desde la pandemia

El Banco Mundial recortó las expectativas globales y estima que el crecimiento mundial se desacelerará al 2,5% en 2026, bajando desde el 2,9% registrado en 2025 y recortando 0,1% respecto a la previsión en enero. Se trata de la tasa más baja desde la pandemia del COVID-19, afectando con mayor dureza a las economías en desarrollo (EMDEs).

"El nivel de ingreso per cápita en las economías emergentes y en desarrollo, excluyendo a China e India, en comparación con las economías avanzadas, no regresará a los niveles previos a la pandemia hasta después de 2028, lo que implica casi una década perdida de convergencia de ingresos", alerta el informe con crudeza.

El organismo advierte que los riesgos siguen sesgados a la baja. Si las disrupciones energéticas empeoran, el crecimiento mundial podría desplomarse drásticamente hasta un magro 1,3% este año.

Las proyecciones del FMI

"Los países productores de petróleo —Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela— se están beneficiando de los elevados precios de la energía", sentencia el informe.

El organismo sitúa al país dentro del grupo de ganadores del actual contexto internacional: "Los países productores de petróleo —Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela— se están beneficiando de los elevados precios de la energía", sentencia el informe.

Para 2026, el FMI proyecta un crecimiento del PBI de 3,5% para Argentina, ubicándose por encima de las estimaciones para otros países como Brasil (1,9%), Chile (2,4%) y México (1,6%). El promedio de crecimiento para la región de América Latina y el Caribe se estima en 2,3%.

Según los técnicos del Fondo, la escalada de los precios de las materias primas por los "está incidiendo positivamente en sus balanzas de pagos, promoviendo el crecimiento y aliviando las finanzas públicas".

Por otra parte, advierte que "la inflación aumentará para todos. La región deberá enfrentarse a costos mucho más altos de los combustibles, el transporte, los alimentos y otros insumos", señala el documento. Y añade: "Incluso en estos países petroleros, los grupos más vulnerables se verán duramente golpeados por el encarecimiento de la energía y los alimentos".

El FMI estima que la inflación argentina cerrará 2026 con 25%, mientras que en la región se pronostica en 6,5%.

LM