Vuelan las acciones y bonos tras la mejora de la calificación crediticia de Standard & Poor’s

La mejora en la nota crediticia de la Argentina desde CCC+ hasta B- por parte de la calificadora Standard & Poor’s generó una fuerte euforia en el mercado local. En ese contexto, los activos argentinos tienen un fuerte repunte mientras que el riesgo país perfora la barrera de los 450 puntos, ubicándose en su nivel más bajo desde 2018.

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Así, los ADRs argentinos suben hasta casi 12%, de la mano de BBVA (+13%), Grupo Supervielle (+11,7%), Telecom (+10,4%) y Grupo Financiero Galicia (+10%).

En Wall Street, los bonos en dólares suben hasta 3,2% encabezados por el GD35D. En ese contexto, el riesgo país cae un 11,7% hasta los 444 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 2018 según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval avanza 5,8% a 3.335.020,44 puntos, mientras que en moneda dura escala 6,9% a 2.234,47 unidades. Las acciones suben hasta casi 11% encabezado por BBVA (+10,7%), Grupo Supervielle(+10,4%), y Grupo Financiero Galicia (+9,8%).

Mejora en la nota crediticia de la Argentina

La disparada de los activos se produjo después de que la agencia financiera Standard & Poor’s elevara la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera de largo plazo debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo.

Así, la calificadora mejoró el rating de los bonos soberanos a “B-” desde “CCC+”. Por lo tanto, según esta definición, los títulos de deuda dejan de ser de “riesgo sustancial”.

“El upgrade no marca el final del proceso, sino el inicio de una etapa en la que la consistencia fiscal y la acumulación de reservas empiezan a ser premiadas. El mercado deja de preguntarse si Argentina puede pagar y empieza a preguntarse a qué tasa debería hacerlo", explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“Este cambio de calificación reduce la probabilidad de eventos extremos negativos para la macro -default, crisis de balanza de pagos, salto discreto del tipo de cambio, etcétera-, mejora la convexidad de los bonos soberanos y fortalece la tesis de que Argentina está transitando desde un régimen de crisis recurrente hacia uno de estabilización gradual”, añadió Botto.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 11 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), una caída de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.432, $1 por encima del cierre del miércoles.

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.447, cayendo $5 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.491 cayendo $16 respecto al miércoles.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,53% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx subió 0,93%. A nivel local, el DAX alemán aumentó 0,06% y el CAC francés acompañó con 0,48%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido subió 0,48%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,65%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,16%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,43% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,11%.

FN