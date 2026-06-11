Nueva baja del riesgo país porque “Argentina está haciendo los deberes y va creciendo de a poco”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y se refirió a que la mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de agencias internacionales y la caída del riesgo país hasta los 447 puntos básicos reabrieron el debate sobre las perspectivas económicas del país.

Ariel Maciel destacó que la reciente decisión de las calificadoras refleja una mejora gradual en la percepción internacional sobre la economía argentina. “Lo que implica es justamente que la Argentina está haciendo los deberes y va creciendo de a poco”, explicó.

Argentina todavía no tiene la estabilidad garantizada a largo plazo

Según analizó, la suba de la deuda soberana y la mejora de las calificaciones permiten mostrar que “la deuda soberana está dentro de las lógicas que, por lo menos que está cumpliendo con algunas lógicas del mercado”, aunque aclaró que esto todavía no garantiza estabilidad de largo plazo.

Para Maciel, el cambio de nota otorgado por las agencias internacionales tiene efectos concretos sobre el acceso a inversiones. “Hay inversionistas en el mundo que tienen prohibido invertir en lugares que tienen calificación menor a B y esto lo libera”, señaló.

Cuánto de riesgo país se necesita para salir en busca de financiamiento

En ese sentido, explicó que Argentina comienza a salir de un escenario dominado por inversores de alto riesgo para abrirse a una base más amplia de capitales. Sin embargo, remarcó que todavía queda camino por recorrer. “El mundo esperado para poder avanzar con esta situación de inversiones, ya no solamente financieras, sino ver a un país estable, que las inversiones sean más diversificadas, son los 350 puntos”, afirmó en referencia al riesgo país.

Pese a la acumulación de reservas, el crecimiento de sectores como Vaca Muerta y la minería, y el respaldo del Fondo Monetario Internacional, el entrevistado destacó que existe una pregunta que sigue sin respuesta. “¿Por qué entonces no baja más el riesgo al país si las condiciones están así y se pueden llegar a hacer otras cosas?”, planteó.

A su juicio, el ministro de Economía ya cumplió gran parte de los objetivos financieros que se propuso al asumir. “Su trabajo está hecho, ha llegado para establecer determinadas funciones en el Gobierno, que es llevar a la estabilidad financiera”, sostuvo sobre Luis Caputo.