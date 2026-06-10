El Riesgo País cierra en 503 puntos por la cautela en los mercados globales

El Riesgo País de Argentina interrumpió su sendero de descompresión de las últimas jornadas y cerró este miércoles 10 de junio de 2026 en 503 puntos básicos, volviendo a quebrar la barrera técnica de las 500 unidades tras la inestabilidad internacional. El índice financiero regulado por la banca privada JP Morgan reflejó un avance diario motorizado por la caída en la cotización de los bonos soberanos de deuda pública denominados en dólares, los cuales se vieron presionados en la plaza externa por el contexto global.

Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street y el riesgo país supera los 500 puntos básicos

A pesar de este retroceso operativo, la plaza financiera local asimiló el escenario con una dinámica de cautela, manteniendo la atención puesta sobre la estrategia fiscal y las licitaciones de deuda que el Tesoro Nacional ejecuta en el mercado doméstico.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este miércoles en 503 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia de JP Morgan operó condicionado por el comportamiento de las carteras institucionales en el exterior, lo que determinó una interrupción en la mejora de las tasas de retorno locales. Con el avance de las negociaciones de los activos de renta fija y el reacomodamiento técnico de los títulos globales, el indicador bursátil experimentó un incremento respecto de los registros previos, estabilizándose de manera definitiva en el nivel reportado al momento de pactarse el cierre formal de los mercados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados internacionales y la consolidación de soportes fiscales domésticos. El pasado jueves 4 de junio, el indicador de JP Morgan se había ubicado en 486 puntos básicos, apenas por encima de su valor más bajo desde enero, gracias a una firme corriente de demanda sobre los instrumentos públicos de deuda soberana.

Sin embargo, hacia el tramo de cierre semanal, las variables financieras locales comenzaron a manifestar una toma de ganancias marginal que interrumpió el sendero descendente de la prima de riesgo argentina. El viernes 5 de junio, el índice acumuló un avance superior a las diez unidades para posicionarse en los 498 puntos básicos al término de la rueda.

La reapertura comercial del segmento actual ratificó la zona de cautela global antes del avance registrado en la sesión de hoy miércoles. El lunes 8 de junio el índice bursátil se estabilizó transitoriamente en los 494 puntos, mientras que durante la presente jornada del 10 de junio el incremento estuvo condicionado por el comportamiento de los mercados internacionales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe pagar frente a los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas internacionales como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores económicos en la solvencia macroeconómica de un país. El indicador financiero sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.