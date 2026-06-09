El Riesgo País de Argentina interrumpió su sendero descendente de las últimas jornadas y cerró este martes 2 de junio de 2026 en 496 puntos básicos, según los registros de la plataforma Rava Bursátil. Tras haber perforado de forma consecutiva la barrera técnica de las 500 unidades durante el cierre de mayo, el índice financiero de JP Morgan reflejó un reacomodamiento técnico impulsado por una toma de ganancias marginal en los bonos soberanos en dólares y un clima de mayor selectividad en Wall Street.

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A pesar de este ligero repunte diario, las variables macroeconómicas domésticas, ancladas en la disciplina fiscal y la reciente suba de calificación crediticia, actúan como un soporte relativo que sostiene al diferencial de tasas cerca de sus mínimos anuales.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este martes a las 18:40 horas en 496 puntos. Durante la sesión comercial, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con una apertura de 490 puntos, valor que representó a su vez el piso mínimo intradiario de la sesión al replicar de manera exacta las condiciones de cierre de la jornada previa. Con el transcurso de las operaciones en las plazas externas y la aparición de moderadas órdenes de venta sobre los títulos públicos globales, el indicador bursátil trepó hasta registrar un máximo diario de 498 unidades, para finalmente estabilizarse sobre el cierre en los 496 puntos informados por el panel privado

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados internacionales y la consolidación de soportes fiscales domésticos. La dinámica inestable había comenzado a manifestarse con nitidez a mediados del período mensual; tras haber tocado un mínimo de 496 puntos el lunes 11 de mayo impulsado por mejoras de calificación soberana por parte de Fitch Ratings, los activos en dólares experimentaron una persistente toma de ganancias. Como consecuencia directa de ello, el índice de JP Morgan se elevó de forma escalonada, cerrando en 538 puntos el viernes 15 de mayo y alcanzando un techo provisional de 547 puntos el martes 19 de mayo.

Frente a la inestabilidad registrada a mediados de mayo, condicionado por factores externos y el repunte de los rendimientos de los bonos norteamericanos de largo plazo, la cotización de los bonos soberanos locales sufrió el impacto directo de un escenario global complejo, lo que limitó provisionalmente el desempeño de los títulos públicos de las economías en desarrollo. Sin embargo, hacia el tramo final del ciclo mensual, los instrumentos de deuda en moneda extranjera lograron estructurar un proceso de recuperación técnica. El miércoles 20 de mayo el índice recortó posiciones hasta los 524 puntos, una dinámica de compresión que continuó el jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y estabilizarse en los 514 puntos el viernes 22 de mayo.

El comportamiento de las ruedas comerciales más recientes consolidó el regreso a los niveles mínimos de principios de año, extendiendo la tendencia positiva antes del ajuste marginal anotado este martes. El martes 26 de mayo el indicador bursátil de Rava recortó posiciones hasta los 508 puntos, mientras que el miércoles 27 de mayo perforó la barrera psicológica al cerrar en los 500 puntos justos, un sendero que se profundizó de manera visible el jueves 28 de mayo al marcar 494 puntos y finalizar el viernes 29 de mayo en 493 puntos básicos. La posterior caída del lunes 1 de junio hacia las 490 unidades y el reajuste de hoy en 496 puntos convalida un balance de corto plazo constructivo, acumulando una mejora neta respecto del pico de 587 puntos registrado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.