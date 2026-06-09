La empresa belga DEME NV, que resultó relegada del proceso de licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, donde solicita que se le permita presentar una oferta económicamente más favorable.

El 4 de junio pasado, la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 recomendó la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por Jan De Nul NV y Servimagnus S.A., luego tres etapas de evaluación.

Según el Gobierno, durante las dos primeras etapas de análisis técnico "Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica (la más relevante, que determinaba 120 puntos) resultó con puntajes idénticos dado que ambas firmas ofrecieron el menor precio posible, confirmando una rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos".

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Un día más tarde, DEME envió la misiva al ministro de Economía, donde señala que “lamentablemente, las reglas de la Licitación de la VNT no nos permitieron presentar nuestra tarifa más competitiva debido al piso tarifario impuesto. Señalamos que dicho piso tarifario es significativamente superior a la tarifa que DEME había ofrecido en la licitación cancelada en 2025, aun cuando esa licitación incluía un mayor alcance de prestaciones que la actual (por ejemplo, sistemas de vigilancia, entre otros)”.

Y añade: “Siempre hemos sostenido que nuestro objetivo es realizar una inversión de largo plazo en la economía real argentina, y consideramos que no puede justificarse cobrar de más a la economía y a la población argentinas permitiendo que empresas privadas obtengan márgenes de ganancia por encima de los que resultan ajustados al mercado”.

Las condiciones de la nueva propuesta de DEME

Las condiciones de la nueva propuesta de DEME NV “incluyen un descuento del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto por las condiciones actuales de la Licitación de la VNT, cumpliendo al mismo tiempo con la totalidad de las actividades requeridas en ella. En consecuencia, proponemos una tarifa máxima de $4,77/NRT y la eliminación del piso tarifario impuesto de $5,78/NRT”.

Según DEME, “esto podría traducirse en un ahorro nominal de, al menos, US$ 2.500 millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”.

En el cierre de la nota —suscripta por los directivos Steven Bouckaert (DEME), Neil Brown (KKR), John D'Agostini (Clear Street) y Chris Gunsten (Great Lakes Dredge & Dock)— el consorcio aclaró que este planteo "no puede interpretarse como un retiro de la oferta de DEME NV en el marco de la actual Licitación de la VNT, sino más bien como la propuesta de un nuevo proyecto que ofrecería condiciones económicas más favorables que las previstas en la licitación actualmente en curso”.

LM