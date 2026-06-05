Preadjudicación de la Hidrovía: tarifas, puntajes y detalles técnicos de la licitación

La Comisión Evaluadora de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación recomendó preadjudicar la concesión de la Vía Navegable Troncal a la oferta presentada por Jan de Nul NV y Servimagnus S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. El dictamen, firmado el 3 de junio, ubicó en segundo lugar a Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) y ratificó el rechazo de DTA Engenharia Ltda., que había quedado fuera del proceso por no cumplir con la garantía de mantenimiento de oferta.

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El procedimiento corresponde al proceso N° 508-0002-LPU25, denominado “Concesión de la Vía Navegable Troncal”, uno de los contratos de infraestructura y logística más sensibles para el comercio exterior argentino. La recomendación no implica todavía la adjudicación definitiva: el dictamen debe ser notificado a través del sistema CONTRAT.AR y queda abierto un plazo de siete días corridos para la presentación de observaciones o impugnaciones.

Cuál fue el proceso de evaluación

La definición técnica llegó después de tres etapas de evaluación.

En la primera instancia se analizaron los antecedentes y requisitos formales. Allí fueron precalificadas Jan de Nul NV-Servimagnus S.A. y DEME, mientras que DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

En la segunda etapa, correspondiente al Sobre N° 2, se evaluó la propuesta técnica. En ese tramo se produjo la primera diferencia relevante: Jan de Nul-Servimagnus obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. La evaluación consideró, entre otros aspectos, la memoria descriptiva de tareas, los trabajos de dragado, el mantenimiento del sistema de señalización y monitoreo, el servicio de atención de derrames, el control de tráfico y facturación, la modernización tecnológica, la calificación del equipo directivo y comercial, el plan de seguridad y salud laboral, el plan de gestión ambiental y social, y la experiencia del proponente.

En el Sobre N° 3, correspondiente a la oferta económica, las dos firmas quedaron empatadas. Tanto Jan de Nul-Servimagnus como DEME cotizaron los valores mínimos previstos para las tres etapas de la concesión: USD 3,80 por Tonelada de Registro Neto para la Etapa 0; USD 4,65 para la Etapa 1; y USD 5,78 para la Etapa 2. Como ambas ofertas presentaron las tarifas mínimas admitidas por el pliego, las dos obtuvieron el máximo puntaje económico: 120 puntos.

La Etapa 0 comprende el período que va desde la toma de posesión hasta la finalización de las obras de dragado de la Etapa 1. La Etapa 1 se extiende desde la finalización de esas obras hasta la finalización de las obras de dragado de la Etapa 2. La Etapa 2, en tanto, rige desde la finalización de esas obras hasta el cierre de la concesión. Para cada tramo, el pliego estableció una fórmula de asignación de puntaje en función de la tarifa cotizada, con máximos referenciales de USD 4,20, USD 5,05 y USD 6,18, respectivamente.

Con el empate económico, el resultado final quedó definido por la diferencia técnica. Jan de Nul-Servimagnus alcanzó un puntaje final de 186,20 puntos, compuesto por 66,20 puntos técnicos y 120 puntos económicos. DEME quedó segunda con 162,14 puntos, producto de 42,14 puntos técnicos y los mismos 120 puntos económicos.

El peso del análisis del plan económico-financiero

Uno de los aspectos centrales del dictamen fue el análisis del plan económico-financiero. En el caso de Jan de Nul-Servimagnus, el oferente proyectó ingresos anuales promedio por USD 626,4 millones, un 10,31% por encima del modelo de referencia del pliego, que estimaba USD 567,8 millones. Para todo el período concesional de 25 años, la firma calculó ingresos totales por USD 15.660 millones, contra USD 14.196 millones del modelo oficial.

Según la documentación analizada, esos ingresos se componen principalmente de USD 14.766,1 millones correspondientes al tramo Santa Fe-Océano; USD 830,5 millones para Santa Fe al Norte; y USD 63,3 millones por cabotaje. El oferente también proyectó, para el período de 25 años, un crecimiento acumulado del tráfico internacional de 38,1%, del cabotaje de 28,2% y de Santa Fe al Norte de 52,4%.

En materia de inversiones, la propuesta de Jan de Nul-Servimagnus fue considerada consistente con la memoria técnica presentada en el Sobre N° 2. El dictamen destaca que los volúmenes de dragado previstos se corresponden con el plan de trabajo, incluyendo intervenciones en los pozos del Mitre en los años 2, 7, 12, 17 y 22, además del impacto asociado al fenómeno de El Niño en los años 11 y 22.

El plan de inversiones de Jan de Nul-Servimagnus contempla USD 143,2 millones en tecnificación, en tres períodos de inversión de cinco años cada uno. También incluye USD 102,3 millones para provisión de balizamiento, con incorporación y reemplazo de boyas plásticas II-B, boyas plásticas IV-B y linternas a lo largo de toda la concesión. Para las obras de profundización, el monto previsto asciende a USD 606,4 millones durante los 25 años, con picos en los períodos de profundización de cada etapa y en las intervenciones previstas en los pozos del Canal Mitre.

El flujo económico-financiero de Jan de Nul-Servimagnus incorporó los principales conceptos que afectan la generación y disponibilidad de fondos del contrato: inversiones de capital, tratamiento del IVA y créditos fiscales bajo la Ley N° 26.453, impuesto a los débitos y créditos bancarios, pago de deuda correspondiente al dragador anterior y capital de trabajo. El impacto asociado al tratamiento del IVA fue estimado en USD 1.651,5 millones para todo el período concesional.

El modelo presentado por Jan de Nul-Servimagnus arrojó un cash flow acumulado positivo de USD 1.177,8 millones, frente a los USD 709,1 millones del modelo de referencia. Aunque el oferente no detalló la TIR resultante del free cash flow, el análisis técnico estimó una tasa interna de retorno aproximada de 9,7%, en línea con el costo promedio ponderado de capital declarado por la propia firma.

La propuesta económico-financiera de DEME

El dictamen fue más crítico con la propuesta económico-financiera de DEME. Si bien su oferta económica también obtuvo el máximo puntaje tarifario, las áreas técnicas detectaron diferencias relevantes en las previsiones de tráfico, en la distribución de ingresos por tramos y en la consistencia interna del plan económico-financiero. También observaron la ausencia de determinados impactos incluidos en el modelo de referencia, como la bonificación aplicable a cruceros y el efecto asociado al cobro parcial de la tarifa CARP.

Otro punto observado fue el tratamiento del IVA vinculado con inversiones y gastos operativos, además de diferencias en la composición y exposición de determinados costos operativos y de mantenimiento. En ese contexto, aunque DEME declaró una TIR de 22,08%, el dictamen advirtió que las inconsistencias detectadas podrían incidir de manera significativa sobre esa rentabilidad proyectada.

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En materia de inversiones, el análisis técnico señaló que DEME preveía una renovación completa del equipamiento y una actualización tecnológica en su plan de trabajo, pero que esa previsión no aparecía sustentada en el plan económico-financiero. Según el dictamen, la falta de sustento no respondía a una diferencia nominal sino a la ausencia de erogaciones identificables para ese fin.

También se marcó que las inversiones en hidrómetros, tecnificación y provisión para balizamiento no podían ser identificadas en detalle a partir de la información presentada. Para profundización, DEME informó inversiones por USD 179,27 millones para las etapas 1 y 2, un monto 75,6% menor al modelo de referencia. Las áreas técnicas advirtieron que los volúmenes de profundización adoptados eran relativamente bajos y que podrían derivar en una subestimación de costos.

Los antecedentes técnicos también influyeron

La Comisión Evaluadora también comparó los antecedentes técnicos. Para Jan de Nul-Servimagnus fueron aceptados antecedentes por 210,56 millones de metros cúbicos dragados, vinculados con la concesión de la Vía Navegable Troncal entre 1995 y 2021, el dragado de mantenimiento de la propia vía navegable y el dragado de profundización del canal de acceso a las terminales portuarias marítimas y fluviales de Guayaquil. Además, se validó experiencia en vías navegables similares y en sistemas de balizamiento por 1.119 señales.

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Para DEME, en cambio, se rechazó parte de los antecedentes presentados en obras internacionales por no encuadrar en los criterios exigidos por el pliego para volúmenes totales dragados, volumen mensual, vías navegables similares y experiencia en balizamiento. No obstante, se aceptaron antecedentes vinculados al Canal Martín García por 31,5 millones de metros cúbicos, además de experiencia en balizamiento por 189 señales.

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Con ese resultado, la Comisión concluyó por unanimidad que la oferta de Jan de Nul NV-Servimagnus S.A. resultó la más conveniente en términos técnicos y económicos, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones y las especificaciones técnicas de la licitación. El segundo lugar quedó para DEME y la oferta de DTA Engenharia Ltda. fue rechazada.

La decisión abre una nueva etapa administrativa. Una vez publicado y notificado el dictamen, corre el plazo de siete días corridos para eventuales observaciones o impugnaciones.

Superada esa instancia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedará en condiciones de avanzar con el acto administrativo de adjudicación definitiva.

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