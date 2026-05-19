Hidrovía Paraná-Paraguay: empresarios pidieron acelerar la licitación clave para el comercio exterior

Las entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía expresaron su apoyo al avance del Gobierno, tras la publicación de la Resolución 28/2026 que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal.

El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía y definió la etapa económica entre dos oferentes

La Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, publicaron un comunicado en donde celebran la publicación en el Boletín Oficial que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio e indicaron que esperan “una pronta apertura de las propuestas económicas de la última etapa”.

En la misiva destacaron que consideran que este proceso licitatorio debe culminar pronto con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología.

“Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal”, mencionaron en el comunicado, en donde destacaron que cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación.

La Hidrovía: la vía de navegación más importante del país

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz.

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“Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina”, sentenciaron en la misiva.

El Gobierno avanzó con la licitación de la Hidrovía

El Gobierno nacional ratificó este lunes a las dos empresas que continuarán en carrera para definir el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la instancia económica de la licitación internacional, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobara la segunda etapa del proceso y confirmara la apertura del Sobre N°3 para el 19 de mayo.

La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial del 18 de mayo, a través de la Resolución 28/2026, y mantiene como oferentes precalificados a las firmas JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A., y DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, en el marco del proceso para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó “lo actuado en la segunda etapa correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025”, vinculada al sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná y el Río de la Plata exterior.

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El documento oficial además confirmó que las dos compañías seguirán adelante en la compulsa luego del análisis técnico y administrativo de las propuestas presentadas en el Sobre N°2. Según la resolución, la Comisión Evaluadora “recomendó la precalificación de las ofertas presentadas” por ambas firmas y estableció el correspondiente orden de mérito.

La definición de la etapa económica

La resolución estableció que la apertura del Sobre N°3 se realizará el 19 de mayo de 2026 a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR, instancia en la que comenzará la evaluación económica de las propuestas para la concesión de la Hidrovía.

El proceso licitatorio apunta a la modernización y operación de la Vía Navegable Troncal bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, incluyendo tareas de dragado, mantenimiento y señalización en uno de los principales corredores logísticos y exportadores del país.

La ANPYN recordó que el procedimiento se desarrolla bajo las facultades delegadas por el Decreto 709/2024 y que la actual agencia actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos.

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En los considerandos de la resolución también se destacó que la licitación contó con un amplio proceso previo de consultas y observaciones, incluyendo participación de actores técnicos y organismos internacionales. En ese marco, se mencionó el Memorando de Entendimiento firmado con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó de las mesas de diálogo y emitió recomendaciones sobre el proceso.

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