El déficit comercial de EE.UU. se reduce gracias al boom exportador de petróleo

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en abril debido a que un aumento de las exportaciones de petróleo ayudó a compensar los continuos incrementos de las importaciones de equipos utilizados para la expansión de centros de datos.

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La brecha comercial de bienes y servicios se redujo 1,2% respecto del mes anterior, hasta US$55.900 millones, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio. La estimación mediana de economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a un déficit de US$56.100 millones.

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El valor de las exportaciones aumentó 2,6% en abril respecto del mes previo, impulsado por incrementos en las ventas de crudo, fueloil y otros productos derivados del petróleo. Las importaciones avanzaron 2%, lideradas por computadoras y semiconductores.

La guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz han restringido el flujo de petróleo en la región, impulsando los precios. Los productores estadounidenses han intentado cubrir parte de ese déficit. En abril, Estados Unidos exportó un volumen récord de petróleo, según datos de la Administración de Información Energética, mientras que los envíos de gasolina, diésel y combustible para aviones también se dispararon.

Las ganancias extraordinarias obtenidas por los productores estadounidenses gracias a los mayores precios del petróleo han ayudado a compensar un persistente aumento de las importaciones de bienes de capital vinculados a la construcción de centros de datos en Estados Unidos. Las compras de computadoras, accesorios informáticos, equipos de telecomunicaciones y semiconductores continuaron aumentando.

La guerra ha reforzado un patrón de fuertes oscilaciones mensuales en el comercio tras los constantes cambios en los anuncios arancelarios de Donald Trump durante gran parte de 2025. Muchos de esos gravámenes fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, pero desde entonces la administración Trump ha propuesto nuevos aranceles de al menos 10% sobre importaciones procedentes de 60 socios comerciales.

Encuestas recientes entre gerentes de compras sugieren que empresas estadounidenses están acumulando mercancías para adelantarse a posibles aumentos adicionales de precios relacionados con la guerra, replicando la carrera observada el año pasado para importar productos antes de la entrada en vigor de los aranceles del llamado “Día de la Liberación” de Trump.