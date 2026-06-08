Revés para Trump: la Justicia anuló la tarifa de US$100.000 para las visas H-1B

Un juez federal anuló la tarifa de US$100.000 que el presidente Donald Trump impuso a las solicitudes de visas H-1B, una medida que beneficia a las empresas tecnológicas de EE.UU. que dependen de trabajadores extranjeros calificados.

Estados Unidos endurece el acceso a visas y apunta contra los pedidos de asilo

La orden de Trump, que elevó drásticamente el costo de esta popular visa, constituye un impuesto ilegal y debe ser anulada, dictaminó el lunes el juez federal Leo T. Sorokin, del distrito de Massachusetts. El gobierno probablemente apelará una decisión que representa un revés para la estrategia de la administración Trump de restringir la inmigración y promover el empleo de trabajadores estadounidenses.

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Sorokin falló a favor de California y otros 19 estados que demandaron para bloquear la tarifa, al coincidir en que Trump carecía de autoridad para imponer un cargo tan elevado a las empresas sin la aprobación del Congreso.

El caso es una de al menos tres demandas que cuestionan la iniciativa. La Cámara de Comercio de EE.UU. y una firma de reclutamiento de enfermeros impulsan otros dos procesos judiciales contra la política de la administración. En diciembre, un juez rechazó la solicitud de la Cámara de Comercio para bloquear la tarifa, y la organización apeló la decisión ante una corte federal de apelaciones en Washington.

El programa de visas H-1B es una pieza clave de la inmigración laboral en EE.UU., ya que permite a las empresas contratar trabajadores extranjeros con formación universitaria para puestos especializados. En septiembre, Trump firmó una proclamación que elevó la tarifa de solicitud con el argumento de frenar el uso indebido del programa, que según él desplaza a trabajadores estadounidenses.

Las visas H-1B se asignan mediante un sistema de sorteo, pero son utilizadas principalmente por la industria tecnológica. Amazon.com Inc., Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. y Apple Inc. figuran entre las empresas con el mayor número de visas H-1B, según datos del gobierno de EE.UU.

El caso es State of California v. Mullin, 25-cv-13829, Tribunal Federal de Distrito de EE.UU., Distrito de Massachusetts.