Donald Trump cortó una entrevista en vivo, acusó a una periodista de estar “comprada” y abandonó el estudio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de manera abrupta y abandonó una entrevista exclusiva con la periodista Kristen Welker, conductora del emblemático programa Meet the Press de la cadena NBC. El mandatario se enfureció luego de que la cronista le solicitara reiteradamente evidencias concretas para respaldar sus denuncias sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 y en las recientes primarias de los estados de Wisconsin y California. Visiblemente molesto, el líder republicano arremetió contra Welker llamándola "corrupta", "estúpida" y "mentirosa", antes de quitarse el micrófono y retirarse del lugar bajo la consigna de que "un país nunca puede ser grande con una prensa deshonesta".

La entrevista fue grabada el viernes en una granja del estado de Wisconsin, en medio de fuertes lluvias que provocaron problemas técnicos, y fue difundida este domingo. Antes del altercado final, el diálogo ya había alcanzado altos niveles de tensión cuando Welker consultó al jefe de Estado sobre un fondo de 1.800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia para combatir la "instrumentalización" del sistema judicial.

La conductora le preguntó directamente a Trump si consideraba correcto que las personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 recibieran financiamiento público. El presidente evitó dar una respuesta directa, limitándose a argumentar que muchos de los detenidos fueron perjudicados por efectivos policiales a los que calificó de "corruptos" y que, por ende, merecían una compensación económica.

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