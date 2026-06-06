La Academia Nacional de Periodismo cuestionó a Milei por sus constantes ataques a la prensa: "Cree que así obtendrá réditos políticos"

La Academia Nacional de Periodismo cuestionó, en duros términos, al presidente Javier Milei, acusándolo de encabezar una campaña contra la prensa para obtener “réditos políticos”, lo que, explicaron, pueden intimidar a muchos profesionales del medio.

En un comunicado por el Día del Periodista que recogió La Nación, la entidad que encabeza el periodista Joaquín Morales Solá expresa: “Permanentemente se acusa al periodismo de actos corruptos, de responder a imprecisos intereses y de ser un simple vocero de personas o sectores que tampoco se nombran. La voz más importante en esa campaña de invariables agravios es la del Presidente de la Nación, quien cree, al parecer, que enfrentándose al periodismo obtendrá réditos políticos”.

Joaquín Morales Solá

A continuación, advierte que “los profesionales cuya vocación consiste en mantener informada a la sociedad no caminan por el espacio público con custodia policial, como sí ocurre con los funcionarios. Hacemos responsable, por lo tanto, al gobierno del presidente Javier Milei de cualquier acto de violencia que afecte a los periodistas”.

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Para luego detallar que “el temor a ser víctimas de insoportables ofensas, de la reacción violenta de los fanáticos y hasta de ser denunciados sin fundamentos ante la Justicia fueron siempre las razones de la autocensura. Aunque la mayoría del periodismo independiente no olvidará nunca sus obligaciones, confiamos también en el sano discernimiento de los jueces de la República para poner orden en una relación”.

La Academia Nacional de Periodismo además reconoció que la sorprende “la indiferencia de dirigentes políticos que, en otros momentos, igualmente difíciles para la prensa, se colocaron a la vanguardia de la defensa de todas las libertades y garantías constitucionales", remarcando que "no existen agresiones malas y buenas contra la prensa según el partido que las cometa”.

Javier Milei

Los cuestionamientos de Rolando Graña y el PRO a Milei por su ataque al periodismo

El pasado 18 de mayo, al ganar el Premio Martín Fierro a la labor periodística masculina por su trabajo en América TV, Rolando Graña remarcó: “Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas”.

Cuando el Indio Solari llamó a Javier Milei “el enano de la motosierra”

Y agregó que él forma parte “de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierd**”. Luego citó un relevamiento de FOPEA y aseguró que Milei dedicó “más de 60 tweets” a insultar periodistas. “A esos insultos, respondemos con trabajo”, cerró su discurso.

Rolando Graña

Por su parte, el 24 de abril, el PRO, histórico aliado de La Libertad Avanza, repudio la medida que tomó el oficialismo de prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada tras un incidente con cronistas de TN (medida que posteriormente fue suspendida).

“El periodismo no está para congraciar, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno”, aseguró el partido que encabeza el expresidente Mauricio Macri en un texto que publicó en su página oficial de X.