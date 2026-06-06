De la defensa de la libertad de prensa a la advertencia sobre la IA

Apenas un día después de recibir la Pluma de Honor 2026 de la Academia Nacional de Periodismo por su trayectoria en defensa de la libertad de expresión, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda amplió sus reflexiones sobre el estado de las libertades públicas en la Argentina y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan tanto el discurso oficial contra el periodismo como el desarrollo irrestricto de la inteligencia artificial.

Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia, Maqueda retomó los conceptos expuestos en la ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional y sostuvo que la libertad de expresión constituye una conquista histórica que hoy enfrenta nuevas amenazas. “Creo que hoy, a nivel constitucional, en la Argentina existe una plena protección de los derechos de libertad de prensa, pero lamentablemente no vemos que sea así en la realidad cotidiana”, afirmó.

El exintegrante de la Corte Suprema cuestionó directamente las expresiones del presidente Javier Milei contra los periodistas. “Estamos escuchando a nuestro Presidente decir: ‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’, y a su vez descalificarlos con un lenguaje chavacano que es más propio de un barrabrava que de un presidente de la Nación”, señaló. Y luego agregó: “Esto nos duele. Esto hiere a la democracia, hiere a la libertad de expresión, hiere a la libertad de prensa”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La preocupación por el presente apareció vinculada en su discurso a una extensa reflexión histórica. Al recordar el origen de la libertad de expresión en Occidente, Maqueda explicó que la idea surgió tras las guerras religiosas europeas y se desarrolló a partir de los conceptos de tolerancia impulsados por pensadores como Spinoza, Voltaire, John Milton y John Locke.

En ese marco recuperó una de las frases centrales de su discurso de recepción de la Pluma de Honor: “La libertad de pensamiento la podemos tener todos, pero si no tenemos libertad de expresión, el pensamiento no existe porque no se puede transmitir”.