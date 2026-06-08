Generación de dólares para Argentina: “El agro va a ir perdiendo peso relativo como generador de divisas”

El avance de los sectores energético y minero está modificando el mapa de generación de divisas de Argentina. En este contexto, este medio se comunicó con el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, quien sostuvo que el agro seguirá siendo estratégico, pero dejará de ser el actor excluyente en el ingreso de divisas al país.

Según explicó Javier Preciado Patiño, un reciente análisis sobre el mercado cambiario muestra un cambio estructural. “En este primer cuatrimestre, o sea enero, abril, el agro liquidó lo mismo que gas, petróleo y minería. Fueron 8.200 millones, número redondo cada uno”, señaló.

El Banco Central pudo adaptarse a la temprana liquidación del agro

Luego, manifestó que este fenómeno explica por qué el Banco Central logró fortalecer reservas pese a una menor liquidación del agro tras los adelantos realizados durante el denominado dólar soja: “El agro adelantó, no liquidó tanto y no pasó nada”.

En ese sentido, Patiño destacó que, “esto ya llegó para quedarse, no es un hecho coyuntural” y agregó que, “a medida que pasen los años, cada vez el sector energético va a exportar más, va a generar más divisas, el sector minero va a empezar a expandirse, ya se empieza a notar, y el agro va a ir perdiendo peso relativo como generador de divisas”.

El crecimiento de los demás generadores de divisas podría beneficiar al agro

Asimismo, consideró que esta transformación puede generar beneficios para el sector agropecuario. “Esto es una noticia excelente, porque empieza a, digamos, a terminar con aquello de la restricción externa, es decir, la falta de dólares para que el país crezca”, sostuvo.

Además, el entrevistado planteó que el nuevo escenario podría facilitar una reducción de la presión tributaria sobre el campo. “También puede tener más facilidades impositivas, sería tal vez más fácil sacar las retenciones”, indicó.

Sobre la situación planteada por productores de Entre Ríos tras la baja de retenciones oficializada por el Gobierno, explicó que el eventual incremento de Ingresos Brutos depende de decisiones provinciales: “Ingresos brutos es un tributo provincial, con lo cual, la decisión de aplicar ingresos brutos depende del gobernador de cada provincia”.