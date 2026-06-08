Sebastián Menescaldi: "Hoy las familias están sobreendeudadas y no están pudiendo pagar las cuentas"

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, analizó para Canal E que la morosidad en los créditos al consumo sigue encendiendo señales de alerta en Argentina.

Sebastián Menescaldi reveló que el deterioro es especialmente grave en los créditos no bancarios. "En general en los créditos no bancarios llegó a nuestros números a 28,3% en el sistema total", explicó.

Fuerte aumento de la morosidad en los créditos para comprar electrodomésticos

Pero la situación es aún más compleja en las cadenas comerciales: "Cuando uno mira en particular lo que son las cadenas electrodomésticos que dan crédito, ese número llegó ya al 48,3%".

Menescaldi precisó que, "la mitad de los créditos otorgados por haber vendido un crédito electrodoméstico hoy está impago con más de 90 días". Además, destacó que la tendencia sigue empeorando: "El último dato nos dio 48,3% por el mes de abril, el mes previo había sido de 45,9%, la verdad que no está habiendo mejora".

Algunas familias empiezan a optar por el refinanciamiento

Frente al crecimiento de la mora, los bancos comenzaron a ofrecer refinanciaciones para intentar recuperar parte de las carteras deterioradas. En este sentido, señaló que, "dentro de los créditos otorgados a las familias el 3% del total ya está refinanciado". Asimismo, detalló que, "el 25,6% de la mora accedió a la refinanciación".

Sin embargo, el problema persiste incluso después de renegociar las deudas. Según relató el entrevistado sobre la experiencia de una entidad financiera: "De esos 4 que volví a refinanciar, hay 1 que no me está pagando de nuevo". Y agregó: "Lamentablemente sigue el tema de la mora, o el poder pagar los créditos de consumo sigue siendo un tema hacia adelante".

Luego, manifestó que el principal problema es el fuerte incremento del endeudamiento de los hogares. "La verdad que, lamentablemente, las familias, su deuda pasó de 1,1% del PIB a 5 puntos del PIB", afirmó. Sobre la misma línea, concluyó: "Hoy las familias están sobreendeudadas. Por eso es que no están pudiendo pagar las cuentas".