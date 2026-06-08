Federico González: “El Gobierno está en un periodo de tensión interna muy difícil de resolver”

El analista político, Federico González, pasó por Canal E y se refirió a la interna de La Libertad Avanza, la relación del presidente Javier Milei con distintos sectores de la sociedad y las recientes controversias políticas.

Según Federico González, la situación dentro del Gobierno se volvió cada vez más delicada. “El Gobierno está en un periodo de, yo diría, de tensión interna muy difícil de resolver”, afirmó. Y agregó: “En esa mesa ya hay una relación tóxica, porque no hay consenso, no hay la palabra de un líder que enderece a todos y bajan todos en una misma línea”.

Ante la falta de gestión política se intensifica la interna dentro del oficialismo

Asimismo, consideró que la falta de resolución de esos conflictos puede profundizar los problemas de gestión. “Cuando la tensión no se resuelve por un gesto o un acto político de liderazgo claro, bueno, la procesión sigue siendo por dentro”, señaló.

Al referirse a las figuras centrales del oficialismo, González sostuvo que la ministra de Seguridad mantiene aspiraciones propias. “Patricia Bullrich es una socia, pero además es una potencial rival del presidente Javier Milei”, afirmó. Incluso remarcó: “Ella quisiera ser presidente, ese es su sueño, y creo que está esperando su oportunidad”.

Karina Milei se habría hartado de Santiago Caputo

También mencionó el conflicto entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. “Karina Milei, que es una voz, que tiene voz y tiene veto, dice que no lo queremos más, es él o yo”, expresó al describir las tensiones existentes.

Respecto de la demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, el entrevistado fue crítico. “Es tan complicado hacer una declaración jurada, cuando uno tiene a la verdad de su lado, no anda dando tantas vueltas”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Una presentación que se dilata, se va tornando impresentable. Es una presentación que es impresentable ante el tiempo”. Y profundizó: “Si tarda tanto tiempo, es porque la está haciendo como para que nadie le pueda tomar algo que le juegue en contra”.