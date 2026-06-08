Ramiro Tosi: “El Banco Central se siente más cómodo dejando deslizar un poco el valor del tipo de cambio”

A un mes del vencimiento de USD 4.200 millones de deuda soberana, el economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, habló con Canal E y analizó la situación de las reservas, las perspectivas de inflación, la evolución del dólar y el creciente problema de la mora en el sistema financiero.

Ramiro Tosi explicó que el Tesoro ya tiene prácticamente cubierto el vencimiento del 9 de julio. “Ya deberíamos tener, digamos, durante el mes de junio, o el Gobierno ya debería tener en el mes de junio cubierto la totalidad del pago del próximo 9 de julio”, afirmó. Además, destacó que las emisiones de bonos permitieron captar unos USD 3.300 millones, a lo que se suman los desembolsos recientes del FMI.

Qué se espera para la inflación de mayo

Respecto de la evolución de los precios, señaló que el dato de inflación de mayo podría ubicarse por debajo de las expectativas del mercado. “El último REM que conocimos el viernes muestra para mayo un 2,3%, así que cualquier número se cree que esté por debajo va a ser una sorpresa positiva”, sostuvo.

Sin embargo, Tosi advirtió que junio podría mostrar una leve aceleración por factores estacionales. “Junio te va a dar igual en el mejor escenario o un poquito por arriba que el dato de mayo que vamos a conocer este jueves”, explicó.

En el mes de julio la inflación podría perforar el 2%

Para los meses siguientes, el escenario sigue siendo de desaceleración moderada. “Ya hay algunas consultoras o digamos el grueso de las consultoras que ven un registro del 1,9 en julio en agosto, pero oscilando alrededor, sea 1,8, 1,9, después 2”, indicó.

Uno de los puntos centrales fue la política cambiaria. El entrevistado consideró que el Banco Central parece dispuesto a permitir una suba gradual del dólar oficial. “Pareciera que ahora el Banco Central se siente un poco más cómodo dejando deslizar suavemente un poco más el valor del tipo de cambio”, afirmó.

No obstante, alertó sobre los riesgos de una corrección brusca. “Si aceleras demasiado se te puede volver en contra en términos de la inflación, si lo ajustas poco, después el mercado empieza a descontar un ajuste más rápido”, explicó.