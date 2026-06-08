El economista, Gabriel Rubinstein, dialogó con Canal E y evaluó el escenario económico y electoral de Argentina y alertó sobre los riesgos de una posible corrida cambiaria si el mercado percibe que Javier Milei podría perder las elecciones presidenciales de 2027.

Gabriel Rubinstein planteó que existen “dos escenarios básicos” para la economía argentina de cara al proceso electoral. El primero, explicó, es aquel “en el cual se presume que Milei será reelecto”. Según sostuvo, si las encuestas muestran un triunfo claro del oficialismo, “uno puede prever tranquilidad”.

El accionar del Gobierno para soltar un poco el dólar

“Puede haber alguna compra de dólares adicional, pero ahí el Gobierno, entre dejar un poco deslizar la banda, entre dólar futuro, un poco venta de dólares que pueda tener o venta de dólares de encajes de dólares, entre todo eso se las va a arreglar”, afirmó.

Sin embargo, Rubinstein remarcó que el panorama cambiaría radicalmente si Javier Milei llega debilitado políticamente a las elecciones. “El otro escenario es donde Milei no puede garantizar la reelección”, señaló. En ese caso, advirtió: “Eso sí detonaría, en principio, una corrida preelectoral”.

La perspectiva de la gente sobre el dólar

Asimismo, explicó que incluso un candidato opositor considerado “market friendly” podría generar presión sobre el dólar. “Market friendly no significa que no crean que haya que hacer algo con el dólar”, sostuvo. Además, aseguró que, “hay mucha gente que piensa que el dólar es inadecuado” y que cualquier expectativa de devaluación podría acelerar la demanda de divisas.

“Muchísima gente va a querer comprar dólares”, afirmó el entrevistado. Y agregó: “Estamos hablando de corridas de 40.000 millones de dólares, estamos hablando de corridas espectaculares con el Banco Central con reservas netas todavía negativas”.

También alertó sobre el nivel actual de depósitos en dólares dentro del sistema financiero argentino. “Es un arma de doble filo”, dijo, y recordó que, “cuando Macri perdió con Alberto Fernández, los depósitos en dólares cayeron 50% en pocas semanas”.