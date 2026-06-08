Fausto Spotorno: “La inflación bajó en el mes de mayo y posiblemente eso vuelva a pasar en junio”

El economista, Fausto Spotorno, evaluó en Canal E la evolución de la inflación, la acumulación de reservas del Banco Central, los próximos vencimientos de deuda y la salida gradual del cepo.

Fausto Spotorno destacó que uno de los focos centrales del mercado estará puesto en la evolución de los precios. Según explicó, las mediciones privadas muestran una desaceleración inflacionaria. “Las mediciones que estamos teniendo nosotros nos están mostrando que la inflación ha bajado en el mes de mayo y posiblemente eso vuelva a pasar en junio”, afirmó. Además, sostuvo que, “venimos viendo números buenos, y eso debería calmar un poco las aguas en materia de inflación”.

Los próximos vencimientos de deuda podrían bajar las reservas del Banco Central

Respecto de las reservas internacionales, señaló que el desafío inmediato está vinculado a los compromisos de deuda que enfrentará el Gobierno en julio. “Lo que se viene son los pagos de deuda de julio sobre todo, que es lo que puede cargar un poquito para abajo las reservas”, indicó.

Si bien reconoció que la administración nacional acumuló más divisas de las previstas, Spotorno recordó que aún persisten limitaciones financieras. “Es cierto que el Gobierno viene acumulando mucha más reservas de lo esperado, pero bueno, también es cierto que todavía no tiene acceso a los mercados internacionales como para salir a renovar vencimientos de deuda”, explicó.

En relación con el pago de aproximadamente USD 4.200 millones correspondientes a bonos soberanos, consideró que una parte importante podría reinvertirse en títulos argentinos. “Si el mercado internacional vuelve a colocar esos bonos, puede presionar sobre los precios de los restos de los bonos en dólares, y con eso ayudar a bajar ese interés”, sostuvo.

El objetivo del Banco Central con la compra de divisas

El entrevistado también evaluó que la estrategia oficial apunta a mejorar las condiciones financieras del país. “Creo que en parte el Gobierno está buscando un poquito eso, aprovechar el momento de las reservas y tratar de bajar el riesgo país con esos pagos”, afirmó. En la misma línea, agregó: “Yo creo que es una de las cosas que el Gobierno tiene en la cabeza cuando está pensando en estos pagodebos”.

Uno de los temas que sigue generando preocupación entre los inversores es la continuidad de las restricciones cambiarias para las empresas. Según desarrolló, el cepo sigue siendo un factor que limita decisiones de inversión. “Yo creo que ese es uno de los grandes vistazos de la inversión en la Argentina”, señaló.