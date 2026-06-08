El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y se refirió a la evolución del mercado cambiario, las nuevas estrategias de cobertura financiera, el nivel del tipo de cambio y los desafíos que enfrenta el Gobierno de cara al segundo semestre.

Fernando Camusso explicó que en las últimas semanas se observó un cambio en la estrategia de cobertura cambiaria. “Hay una fuerte caída en los contratos abiertos de A3. Básicamente es el Central no renovando la oposición de Mayo”, señaló. Al mismo tiempo, destacó una mayor operatoria en bonos ajustados al dólar oficial. “Nosotros creemos que es una suerte matar dos pájaros de un tiro”, afirmó, al describir una estrategia que permite ofrecer cobertura cambiaria sin aumentar la demanda directa de dólares.

Comenzó la cobertura de ciertos sectores en el mercado cambiario

Asimismo, descartó movimientos alarmantes en el mercado, aunque reconoció que comenzaron a aparecer coberturas vinculadas a riesgos futuros. “Vemos un mercado que comienza a tomar ciertas coberturas, básicamente es un mercado que necesita cubrir para pagar importaciones”, explicó. Y agregó: “Son sectores que evidentemente necesitan cubrir pagos al exterior y que probablemente comienzan a tomar ciertas coberturas pensando en el segundo semestre del año, nada alarmante”.

Según Camusso, el repliegue del Banco Central en el mercado de futuros está siendo compensado por una mayor utilización de instrumentos dollar linked. “Mientras no haya coberturas y básicamente el Banco Central no esté en una posición vendedora, bueno probablemente las coberturas puedan subir un poco de precios en el mercado de futuros y se prefiera directamente ir hacia títulos dollar link”.

Uno de los puntos centrales fue la discusión sobre el valor real del dólar. En este sentido, sostuvo que, más allá de la visión oficial, existen indicadores que muestran un nivel de apreciación cambiaria significativo. “Tenés un tipo de cambio real en 85”, indicó. Y agregó: “Argentina, si vos ves la serie, o los datos respecto de la asunción del presidente Milei, bueno estamos en el punto más bajo”.

Sigue el debate sobre si Argentina está cara en dólares

En ese sentido, el entrevistado remarcó que, “nos parece que la Argentina en términos históricos está casi un 35% más caro que la serie en términos históricos del tipo de cambio real”.

No obstante, reconoció que el mercado todavía no valida una corrección brusca. “Si el mercado cree básicamente o espera o piensa que el tipo de cambio realmente o el tipo de cambio nominal realmente está muy bajo, te va a empezar a demandar dólares y lo vas a ver mucho más cerca del techo de la banda y eso no se está produciendo”.