Luis Caputo fulminó la potencial candidatura de Kicillof a presidente: "Toman a la gente por boluda"

El ministro de Ecomomía, Luis Caputo, hizo un repaso de los lineamientos económicos del gobierno del presidente Javier Milei en el cierre del IAE Summit 2026.

Caputo afirmó que "la raíz de nuestros problemas fue el déficit fiscal. Nunca hubo un compromiso, ni siquiera en esos años donde sí los hubo. En la convertibilidad nunca tuvo equilibrio financiero, apenas tuvo un par de años de superávit primario, fruto de las privatizaciones. Cuando se terminaron, afloró el déficit y los problemas obvios, ya que déficit fiscal y tipo de cambio fijo no funcionan".

Por otro lado, señaló que "en los primeros años de Néstor Kirchner, donde había superávits gemelos, se daba porque estábamos en default y pasamos de términos de intercambio peores a los mejores, pero no había un compromiso. Al tiempo llegó Cristina (Fernández de Kirchner) y convirtió ese superávit en un megadéficit, aun subiendo impuestos".

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"Nunca se dio un caso de llegar a tener este orden por decisión gubernamental y la única persona que garantiza eso es el presidente Javier MIlei", añadió.

Nos habíamos acostumbrado a atropellar la propiedad privada y eso es dramático, porque todos tienen esa herida que no sana, el plan Bonex, los defaults o cuando se llevaron los aportes de los jubilados de la AFJP. Todos esos atropellos están todavía en los genes de los argentinos y eso hace mucho más difícil hacer política económica, porque ésta se basa en la credibilidad.

Apertura de la economía

"Se habla de una ‘apertura indiscriminada’. Argentina tiene un porcentaje de comercio sobre PBI de apenas 28%. Paraguay tiene casi 77%. No hay una apertura indiscriminada. ¿Es mejor una economía abierta? Hay sobrada experiencia empírica que sí. Los países que se abrieron al mundo, su ingreso per cápita creció 1,5 a 2 veces en los últimos 20 años y el Argentina con una economía cerrada, no creció nada", comentó Caputo.

Y añadió: "La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperarse y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza. Hoy hay mucha mayor variedad de productos a mucho mejor precio".

La economía hacia 2027

En cuanto a las perspectivas para lo que resta de 2026 y el próximo año electoral, indicó que "para nosotros, la economía solo va a mejorar. Yo creo que hay soberbia en consultores, encuestadores y demás, hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos. ¿Alguien cree realmente que la gente va a querer volver a los números de 2023 a los que van a ser en 2027, creen que la mayoría de la gente?. Les quieren hacer creer que Kicillof es un potencial candidato a presidente. Creo que toman a la gente por boluda", afirmó el ministro.

"La prueba más contundente la tuvieron en octubre de 2025, cuando se generó susto, la reacción es que ganó el presidente por 17 puntos. El kirchnerismo no es refugio, es lo contrario.

Caputo fue terminante sobre la desconfianza del mercado ante un potencial cambio de signo político: "Para el mercado hay un 10% a 15% de 'riesgo kuka', yo pienso que es cero. No nos comamos el cuento de que viene cualquiera y mantiene el equilibrio fiscal. No hay ningún candidato que tenga la mínima posibilidad. El nivel de compromiso, conocimiento, carácter que hay que tener para soportar las presiones del día a día y mantener esto lo puede garantizar una persona, que es nuestro presidente".

LM