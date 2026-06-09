En los últimos 100 días, el Banco Central compró alrededor de 10.000 millones de dólares. Vaca Muerta y la minería aportaron casi tantos dólares como el campo en el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo a un informe de 1816 basado en datos sectoriales del Banco Central. Esto explica cómo la liquidación neta por ONs y otros préstamos del exterior en abril "fue récord desde 2017".

"Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó: la oferta neta en el MLC por parte de petróleo, gas y minería fue en el primer cuatrimestre tan grande como la de cereales y oleaginosas (alrededor de USD 8.150 mm cada uno, en el caso de energía y minería con un aporte muy relevante de préstamos financieros, es decir, no solo de nuevas exportaciones), según la clasificación sectorial de BCRA", detalla el informe titulado El futuro llegó hace rato, en homenaje al recientemente fallecido Indio Solari.

Y luego agrega que estos números confirman que la energía y la minería "son el futuro, pero también el presente y el pasado reciente". Remarcando que, en los últimos días, hizo récord en 15 años el precio de las acciones de YPF y eso también impactó en el FGS.

De acuerdo a estos números, por la suba del mercado y las compras que realizó ANSES desde mayo 2025, la posición del FGS en la energética estatal logró alcanzar los USD 1.736 millones esta semana en comparación a los menos de USD 100 millones que había cuando asumió la presidencia Javier Milei.

Según el informe, las compras realizadas por el BCRA hacen que la meta 2026 del FMI se encuentra a punto de cumplirse, y señalan que "el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos USD 2.000 millones (post pago del BPY26 de este lunes) y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre".

Con respecto al tema fiscal, aseguran que la recaudación medida en términos reales aumentó en mayo, respecto al 2025, tras 9 caídas mensuales consecutivas. Esta suba se debe, principalmente, a la recaudación extraordinaria de Ganancias. Por otra parte, en el caso de IVA-DGI, la recaudación tuvo una caída del 3,0% real contra el año pasado, "marcando el séptimo retroceso al hilo".

Esta dinámica relativamente floja de la recaudación en el arranque de 2026 obligó al Gobierno a tomar algunas medidas para asegurar el superávit base caja del fisco, ancla central del programa económico. Así, a fin de mayo se anunció que el Tesoro asistiría financieramente al PAMI entregándole $580.000 millones de un conjunto de Lecap (en lugar de darle efectivo) y esta semana se confirmó que se posterga el lanzamiento de los FAL (Fondos de Asistencia Laboral que se habían aprobado con la reforma laboral y que achicarán la recaudación estatal) hasta el 1 de noviembre.

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