Caputo reconoció "volatilidad" en la economía y que los sueldos siguen atrasados

Luis Caputo, Ministro de Economía, habló en el IAE Summit 2026, un encuentro que organiza IAE Business School, reconociendo volatibilidad en la economía y que los sueldos siguen atrasados.

Según Clarín, el funcionario afirmó que “desde que cambiamos de modelo, la economía se empezó a recuperar, las exportaciones están en un récord, el salario todavía tiene que recuperar, y lo que cayó fuertemente fue la inflación y la pobreza".

Luis Caputo en el IAE Summit 2026

Luego, dijo que logró retomarse la desinflación. “Va a ir hacia la baja, la actividad va a ganar momento, más allá de la volatilidad intermes, hasta para nosotros es sorprendente, por eso siempre vemos la tendencia ciclo, que corrige la serie original por estacionalidad y el ruido en la economía, desde un paro hasta lluvias”, justificó.

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Por otra parte, según Infobae, el funcionario también le dedicó halagos a la gestión de la que forma parte: “Este es un Gobierno y un presidente que decidió ir hacia el orden fiscal no después de una crisis sino evitando una crisis, respetando los contratos y la propiedad privada”.

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En referencia a los cuestionamientos que recibe el oficialismo por abrirse al mercado, perjudicando, supuestamente, la industria nacional, remarcó que Argentina cuenta un porcentaje de comercio sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de 28% y aseguró que Paraguay tiene prácticamente el 80%. En ese punto, se preguntó y se contestó: “¿Está habiendo una apertura alocada e indiscriminada? No”.

El ministro afirmó que Argentina, cuando tenía una economía cerrada al mundo, no tuvo crecimiento porque esa estrategia no atrae a los inversores. “¿Cuál es el incentivo a invertir en un país que está totalmente protegido y donde se presentan todas estas incertidumbres? Ninguno”, afirmó.

Según Caputo, gracias al nuevo modelo que impulsa La Libertad Avanza, “hoy hay mucha mayor variedad de producto a mucho mejor precio. Este es un modelo que favorece a la gente y, además, derriba mitos sobre la restricción externa”.

De acuerdo al ministro, ahora “hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos. Sobran tantos dólares que el Banco Central ha venido comprando a razón de 100 millones de dólares por día”. Y reconoció: “Meta hay una sola, que son estos 10.000 millones de dólares que hemos ya comprado. Es la primera vez que Argentina cumple con esta meta y ni hablar con esta anticipación, siete meses antes”.

En ese punto, explicó que “nosotros somos tan optimistas porque vemos que el proceso de desinflación a retomado. Y aseguró que “no voy a usar la frase de que la economía se va llevar apuesta a la política porque se enojan”.

Finalmente, en referencia al año que viene, donde habrá elecciones, según Infobae, Caputo adelantó que “tanto la gente como el mercado se van a dar cuenta antes que el 2027 no va a ser ese año que muchos creen”.

Banco Central de la República Argentina

Luis Caputo se encontró con autoridades de la Cámara Argentino-China

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes 9 de junio en el Palacio de Hacienda con autoridades de la Cámara Argentino-China. Dialogaron sobre los vínculos comerciales entre ambos países y los beneficios del RIGI.

En sus redes sociales, el funcionario reveló: “Conversamos sobre las oportunidades para continuar ampliando las exportaciones argentinas al mercado chino, especialmente en sectores estratégicos como la carne, las legumbres, los cereales y las oleaginosas, entre otros”.

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Y agregó: “Seguiremos trabajando juntos para profundizar una relación estratégica que impulse el comercio, las inversiones y el crecimiento de Argentina”.

Luis Caputo con la Cámara Argentino-China

Según la Agencia Noticias Argentinas, junto al ministro estuvieron el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda.