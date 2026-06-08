Evacuaron el Ministerio de Economía por amenaza de bomba

Evacuaron el Ministerio de Economía fue evacuado luego de haberse recibido una amenaza de bomba. Minutos después de las 15, el personal recibió la orden de abandonar el lugar, mientras se desplegaba un operativo por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la Comisión Interna del Ministerio señalaron que se recibieron llamadas telefónicas avisando sobre que habría explosivos en el edificio. Tras ello, la Policía Federal Argentina, responsable de la custodia del edificio, dispuso la evacuación preventiva y dio intervención al escuadrón antibombas.

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