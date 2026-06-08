lunes 08 de junio de 2026
ECONOMIA
Operativo

Evacuaron el Ministerio de Economía por amenaza de bomba

La Policía Federal solicitó al personal que debía dejar las instalaciones luego de dos llamados alertando sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos.

Ministerio de Economía
Ministerio de Economía | Cedoc
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Evacuaron el Ministerio de Economía fue evacuado luego de haberse recibido una amenaza de bomba. Minutos después de las 15, el personal recibió la orden de abandonar el lugar, mientras se desplegaba un operativo por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la Comisión Interna del Ministerio señalaron que se recibieron llamadas telefónicas avisando sobre que habría explosivos en el edificio. Tras ello, la Policía Federal Argentina, responsable de la custodia del edificio, dispuso la evacuación preventiva y dio intervención al escuadrón antibombas.

En desarrollo...

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