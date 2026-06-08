El presidente Javier Milei volvió a instalar en las redes sociales la discusión sobre el estado del consumo en Argentina. A través de distintos posteos publicados en los últimos días, cuestionó a quienes advierten sobre una demanda interna debilitada y utilizó ejemplos de shoppings concurridos y la llegada de nuevas marcas internacionales para respaldar su visión de una economía en recuperación.

De la vidriera al algoritmo: cómo cambió para siempre el consumo en Argentina

"El consumo deprimido más loco del mundo", escribió Milei en su cuenta de X al compartir una nota sobre la expansión de firmas extranjeras como Dolce & Gabbana, Armani y H&M en centros comerciales y avenidas del país. En otro mensaje, replicó imágenes de un shopping de Morón colmado de visitantes y volvió a ironizar sobre quienes sostienen que existe una crisis de consumo.

Días antes había publicado un mensaje en el mismo sentido: "El consumo deprimido más loco de la historia", acompañado por un video de un centro comercial repleto de personas.

Fuerte caída de las ventas minoristas

Más allá de las imágenes difundidas por el Presidente, los últimos datos sectoriales continúan reflejando un escenario de debilidad para el consumo.

Según el Índice de Ventas Minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios pyme cayeron un 1,2% interanual en mayo. Con ese resultado, el sector acumula una baja del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año pasado.

Aunque la medición desestacionalizada mostró una mejora mensual del 1,2% respecto de abril, el relevamiento evidencia que la recuperación aún no logra consolidarse. Además, casi seis de cada diez empresarios consultados consideran que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones.

Las diferencias entre rubros también reflejan una demanda selectiva. Mientras las farmacias registraron una suba interanual del 8,2%, sectores vinculados al consumo discrecional mostraron fuertes retrocesos. El segmento de bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles sufrió una caída del 8,9% interanual y acumula un desplome del 12,3% en lo que va del año.

El consumo masivo tampoco encuentra piso

A los datos de CAME se suma un relevamiento de la consultora Scentia sobre la evolución del consumo masivo en el país. Según el informe correspondiente a abril, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída interanual del 3,8%. El estudio también reflejó una baja mensual del 4,7% respecto de marzo y una contracción acumulada del 3,3% durante el primer cuatrimestre de 2026.

El trabajo mostró además que el deterioro del consumo se mantuvo prácticamente generalizado en los distintos canales de comercialización. Las grandes cadenas de supermercados registraron una caída interanual del 4,5%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 3%. Los kioscos y almacenes barriales sufrieron una baja del 4,8%, consolidando las dificultades de los comercios de cercanía que dependen del gasto cotidiano de las familias.

Los mayoristas, tradicionalmente elegidos por los consumidores para reducir costos mediante compras de volumen, también registraron una caída del 4,5%, reflejando que incluso las estrategias de ahorro comenzaron a perder dinamismo.

El análisis por categorías mostró cambios en las prioridades de gasto de los hogares. Los productos vinculados a compras impulsivas encabezaron los retrocesos con una caída del 12% interanual. También mostraron bajas significativas los productos perecederos (-7,8%), los artículos de desayuno y merienda (-7,6%), los productos para limpieza del hogar y la ropa (-5,9%) y los alimentos (-3,6%). Incluso los rubros de higiene y cosmética registraron una leve contracción del 0,3%.

Dentro de ese panorama, las únicas categorías que lograron crecer fueron las bebidas con alcohol y las bebidas sin alcohol, con avances del 6,7% y 4%, respectivamente. Analistas del sector atribuyen ese comportamiento a una combinación de promociones agresivas, factores estacionales y una mayor presencia de estas categorías en plataformas digitales y cadenas de descuentos.

Hogares más cautelosos

De acuerdo con un informe de Worldpanel by Numerator, el consumo masivo cayó 1,5% interanual durante el primer trimestre de 2026. El estudio advierte que los hogares modificaron sus hábitos para adaptarse a presupuestos más ajustados.

Entre los principales cambios aparecen una reducción del 5,4% en la frecuencia de compra, una mayor preferencia por envases pequeños y medianos, y una migración hacia marcas más económicas.

El deterioro también se observa en la percepción de los consumidores. El porcentaje de hogares que afirma que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos esenciales pasó del 29% al 36%, mientras que quienes aseguran manejar sus finanzas sin limitaciones descendieron del 46% al 38%.

Las expectativas también se enfriaron: hace un año, el 48% de las familias esperaba una mejora en su situación económica; actualmente, esa proporción se redujo al 31%.

Confianza del consumidor: el índice registró una leve mejora del 1,26% en mayo

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,14 puntos en mayo de 2026, lo que representa una suba de 1,26% respecto de abril y un descenso de 11,76% frente al mismo mes del año pasado. El indicador funciona como un termómetro sobre las expectativas y la percepción económica de la población. Mide cómo evalúan los hogares su situación personal, la marcha de la macroeconomía y si consideran que es un buen momento para la adquisición de bienes durables o inmuebles.

En enero de 2024, tras la puesta en marcha de las primeras reformas económicas fijadas por el presidente Javier Milei, el índice de confianza se había hundido hasta los 35,60 puntos. Frente a ese piso de la serie, el nivel actual de mayo de 2026 marca una recuperación acumulada del 12,75% en la percepción de los encuestados.

La inflación de CABA desaceleró a 2,1% en mayo y acumula 14% en los primeros 5 meses de 2026

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una señal de desaceleración en mayo. Según datos del instituto de Estadísticas y Censo porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante el quinto mes del año, por debajo del 2,5% de abril y del 3% que había marcado en marzo.

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un avance de 14% en los primeros cinco meses de 2026. En la comparación interanual, el índice se ubicó en 33,1%, lo que implicó una aceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

FN