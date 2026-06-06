De la vidriera al algoritmo: cómo cambió para siempre el consumo en Argentina

El comercio argentino no está en crisis; está atravesando una mutación silenciosa, profunda y, sobre todo, irreversible. La imagen de locales abiertos con menor tránsito, que a simple vista podría interpretarse como una señal de debilidad, es en realidad el síntoma visible de un fenómeno mucho más complejo: el consumo no desapareció, se trasladó. Se desplazó desde los pasillos físicos hacia un entorno digital donde las decisiones de compra ya no dependen de la proximidad ni de la exposición, sino de la información, la comparación y la capacidad de ejecución.

En ese nuevo espacio, que podría describirse con precisión como un sistema de góndolas invisibles, el consumidor argentino recorre catálogos infinitos, compara precios en segundos, evalúa condiciones de financiación y define su compra antes incluso de considerar una visita a un local. La góndola dejó de ser un espacio físico para convertirse en una interfaz dinámica, organizada por algoritmos y accesible en todo momento. Lo que antes ocurría en el punto de venta ahora ocurre en la mente del consumidor, mediado por plataformas digitales que condensan oferta, precio y conveniencia en tiempo real.

El nuevo estándar del consumo

Los datos son consistentes y concluyentes. Más del ochenta por ciento de los compradores online en Argentina compara precios antes de concretar una compra, y una proporción creciente analiza simultáneamente características del producto, tiempos de entrega y medios de pago. Este comportamiento no es marginal ni transitorio: es el nuevo estándar.

La decisión de compra se desplazó del espacio físico al proceso previo, donde el cliente evalúa, descarta y elige con un nivel de información que el comercio tradicional nunca pudo ofrecer. La fidelidad, en ese contexto, se debilita; la eficiencia, en cambio, se vuelve el criterio dominante. Este cambio de lógica no solo afecta la demanda; redefine la oferta. El e-commerce no se limitó a capturar ventas existentes: multiplicó los actores del sistema. La reducción de barreras de entrada permitió que decenas de miles de nuevos vendedores ingresen al mercado con estructuras más livianas, mayor flexibilidad y una capacidad de adaptación superior.

En Argentina, las estimaciones más prudentes ubican este fenómeno en un rango de entre ochenta mil y ciento veinte mil pymes y emprendimientos que encontraron en el canal digital su forma de creación o expansión. El resultado es un mercado más fragmentado, más competitivo y considerablemente más exigente, donde la escala ya no es una ventaja automática y la visibilidad depende tanto de la estrategia digital como del producto en sí.

La competencia, además, dejó de ser local. La digitalización elimina fronteras prácticas y expone al comercio argentino a una oferta global que el consumidor puede comparar en tiempo real. Este proceso introduce una presión estructural sobre los precios, los márgenes y la diferenciación, obligando a todos los actores a repensar su posicionamiento en un entorno donde la transparencia es la norma y la ineficiencia se castiga de inmediato.

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La logística y el nuevo rol del comercio físico

Si la venta se digitalizó, la entrega se volvió el núcleo del negocio. La logística —particularmente la última milla— se consolidó como el verdadero campo de batalla competitivo. La capacidad de cumplir promesas de entrega en tiempos cada vez más exigentes define la experiencia del cliente tanto como el precio o el producto. Este cambio impulsó una expansión silenciosa del ecosistema logístico, con nuevos operadores, soluciones tecnológicas y redes de distribución que reconfiguran la forma en que los bienes circulan dentro del país.

En este contexto emerge una paradoja que redefine el rol del comercio físico. Aunque pierde centralidad como punto de decisión, conserva un activo estratégico de enorme valor: la proximidad.

Un local bien ubicado puede operar como punto de retiro, centro de despacho, nodo logístico y espacio de interacción, integrándose a un sistema híbrido donde lo físico y lo digital dejan de ser opuestos para convertirse en componentes complementarios. El problema del retail tradicional no es la falta de activos, sino la falta de reconfiguración de esos activos en función de la nueva lógica del consumo.

Persistir en un modelo basado exclusivamente en tránsito, exposición y venta directa implica desconocer la naturaleza del cambio en curso. El comercio físico que aspire a sostenerse no puede competir con el e-commerce en eficiencia pura; debe hacerlo en aquellos aspectos donde el canal digital presenta limitaciones estructurales. La experiencia sensorial, la confianza inmediata y la calidad de la interacción humana constituyen ventajas reales, pero solo si se ejecutan con consistencia y profesionalismo. Un local que no ofrece una experiencia superior se convierte, en términos económicos, en un canal más costoso y menos eficiente.

Datos, fintech y adaptación

El desarrollo del e-commerce tampoco puede entenderse sin el rol decisivo de las fintech, que han reducido drásticamente la fricción en el proceso de pago, ampliado el acceso al consumo y permitido que el medio de pago se convierta en una variable central de la decisión. Las cuotas, las billeteras digitales y los sistemas de pago instantáneo no solo facilitan la transacción; la hacen posible para segmentos que antes estaban excluidos, consolidando un mercado más amplio y dinámico.

A esto se suma el factor que termina de inclinar la balanza: la información. El comercio digital opera sobre datos. Conoce al consumidor, anticipa su comportamiento, ajusta precios y optimiza su oferta en función de patrones reales de consumo. El comercio físico, en cambio, ha operado históricamente con niveles de información más limitados, lo que lo coloca en desventaja en un entorno donde la precisión analítica es determinante. El negocio deja de ser intuitivo para volverse predictivo, y esa transición redefine las capacidades necesarias para competir.

Lo que emerge de este proceso no es una crisis del comercio, sino una reconfiguración de sus reglas. Se trata de una transformación sostenida del comportamiento del consumidor, construida a partir de millones de decisiones individuales que, acumuladas, alteran la estructura del mercado. No responde a un ciclo económico ni a una política puntual; responde a una lógica de optimización que el consumidor ya internalizó y que difícilmente revierta.

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En ese contexto, la cuestión central deja de ser la supervivencia del comercio físico y pasa a ser su rediseño. El futuro existe, pero no bajo las formas actuales. El modelo dominante cambió, y con él cambian las condiciones de competencia. La adaptación ya no es una opción estratégica; es una condición de permanencia.

Como en toda transformación de esta escala, el factor decisivo es el liderazgo entendido en términos operativos: la capacidad de leer los datos, aceptar el desplazamiento del consumidor y reorganizar el negocio en consecuencia. El comercio ya no se define por la ubicación del local, sino por la capacidad de competir en un entorno donde el cliente compara todo, todo el tiempo.

En el comercio argentino, la conclusión se impone con la claridad de los hechos: el cambio ya ocurrió, la adaptación todavía no es homogénea, y en ese desfase —entre lo que el consumidor ya es y lo que muchas empresas siguen creyendo que es— se define, con precisión creciente, quién permanece y quién no.

El verdadero poder está en quien decide. Y el consumidor ya decidió cómo quiere comprar.

(*) Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación