Oncativo regula el transporte por aplicaciones: taxis, remises y plataformas bajo un mismo marco

El intendente Nicolás Filoni envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para redefinir las reglas del transporte privado de pasajeros en Oncativo. La iniciativa propone unificar bajo un mismo esquema legal a taxis, remises y plataformas tecnológicas, y habilitar la libre competencia en la prestación del servicio dentro del ejido municipal.

El proyecto está actualmente en comisión y todavía no fue sometido a votación.

Uno de los ejes centrales del texto es que ningún prestador podrá ser obligado a operar exclusivamente con una sola plataforma o sistema de despacho. La medida apunta a garantizar la libertad de los conductores para elegir con qué herramientas trabajan.

"No se trata de elegir entre taxis o plataformas. Se trata de que los vecinos tengan más opciones, más seguridad, mejor servicio y más libertad para moverse. La tecnología no viene a reemplazar la movilidad tradicional; viene a complementarla, modernizarla y poner al ciudadano en el centro del sistema", afirmó el intendente.

El precio del servicio pasará a ser acordado libremente entre el prestador y el pasajero. El Municipio no fijará tarifas: la competencia entre operadores será el mecanismo regulador.

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El Gobierno municipal enmarcó la propuesta en los procesos de modernización que ya se desarrollan en otras ciudades del país y del mundo, y destacó que ampliaría las opciones disponibles para los vecinos al momento de trasladarse.

Menos burocracia, menos carga impositiva

El proyecto también introduce cambios en materia tributaria. Quienes se dediquen al traslado privado de personas dejarán de abonar la tasa de derecho de oficina para solicitar chapa o patente especial.

En su lugar, solo deberán tributar la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios. El Ejecutivo considera que esto reduce la carga administrativa sobre los prestadores.

Un punto que el proyecto deja sin modificar es la regulación sobre los vehículos destinados al traslado de pacientes crónicos, que seguirán bajo las normas vigentes.

La posición del intendente

Filoni explicó que la iniciativa responde a compromisos asumidos durante la campaña electoral de 2023, cuando presentó un plan de movilidad orientado a atender las necesidades de distintas generaciones, en particular adultos mayores y jóvenes.

En aquel contexto, otros candidatos proponían que el Municipio creara y subsidiara una empresa de transporte público. Filoni descartó esa alternativa por considerarla inviable.

El enfoque del Ejecutivo descarta tanto la prohibición de plataformas como la eliminación del transporte tradicional. La apuesta es por la coexistencia de ambos sistemas bajo reglas comunes de seguridad, identificación, seguros y control.

"El precio del servicio será acordado libremente entre el prestador de transporte y el vecino. En el nuevo esquema todos ganarán", sostuvo Filoni.