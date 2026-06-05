Passerini admitió fallas en los controles del ingreso de empleados municipales

Daniel Passerini salió a dar la cara. El intendente de Córdoba reconoció que “el sistema de controles falló” al no detectar que Claudio Barrelier había estado detenido durante 2025, pidió la renuncia de funcionarios de su área y anunció cambios en el Estatuto del Empleado Municipal. “No voy a tapar lo que ocurrió, y lo que ocurrió es grave”, afirmó Passerini.

Entre las medidas anunciadas, el intendente confirmó que impulsará la implementación obligatoria del narcotest para el personal municipal. Además, adelantó que reducirá de cuatro años a seis meses la vigencia del certificado de buena conducta que deben presentar los empleados.

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“Desde el primer momento tomo decisiones”, sostuvo durante una entrevista en Canal Doce. Passerini también señaló que en los últimos años fueron exonerados 119 empleados municipales. Según precisó, 91 de ellos habían ingresado entre 2003 y 2007, durante la gestión de Luis Juez.

La respuesta a la oposición

El jefe comunal aprovechó la entrevista para responder a las críticas de sus adversarios políticos. Recordó que en 2019, durante la gestión de Ramón Mestre, la Municipalidad contaba con 11 mil empleados en planta permanente “con los concursos vigentes”. Actualmente, indicó, ese número se redujo a 8.200 tras la decisión de congelar el ingreso de personal efectivo.

“La Municipalidad convive con esta situación desde hace muchos años. Los que hicieron entrar empleados a mansalva ahora dicen tener la solución”, disparó. Además, reveló que recibió más de 200 mensajes en sus redes sociales con denuncias sobre empleados municipales que tendrían causas judiciales abiertas. “Todo se está investigando”, aseguró.

Salida de Moreno del Concejo

Passerini también se refirió al episodio que derivó en la salida del exconcejal Ricardo Moreno del Concejo Deliberante y explicó cómo se tomó la decisión.

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Según relató, el domingo, cuando tomó conocimiento del vínculo entre Moreno y Barrelier, le pidió al jefe del bloque oficialista, Martín Simonian, que le transmitiera al exconcejal que no podía continuar en su cargo. El lunes, Simonian y el viceintendente Javier Pretto se reunieron con Moreno, pero este no presentó su renuncia.

“Entonces yo sí tomé una decisión: me comuniqué con Raúl La Cava para que vuelva al Concejo”, explicó el intendente. La Cava, que se encontraba de licencia de su banca mientras se desempeñaba como secretario de Políticas Sociales, presentó el martes el pedido para reincorporarse al cuerpo legislativo. El proyecto de expulsión impulsado por la oposición ingresó recién el jueves, cuando La Cava ya había retomado su lugar en el Concejo.

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Passerini valoró posteriormente la renuncia definitiva de Moreno, una decisión que, eventualmente, podría permitir el regreso de La Cava al Ejecutivo municipal.

El intendente cerró sus declaraciones con un mensaje dirigido a la ciudadanía. “La sociedad demanda que se terminen los privilegios; y lo que vamos a hacer es no ser indiferentes”, afirmó. El caso Barrelier continúa generando repercusiones dentro de la Municipalidad de Córdoba.