Río Ceballos redefine su futuro: Lemos impulsa un nuevo Código Urbano para frenar el avance sobre las sierras

Río Ceballos inició uno de los debates más importantes de las últimas décadas sobre su desarrollo urbano. El municipio puso en marcha el proceso de revisión de la normativa de uso del suelo y la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, una herramienta que buscará definir cómo crecerá la ciudad durante los próximos 30 o 40 años.

El intendente Ezequiel Lemos explicó que la decisión surge tras detectar inconsistencias entre distintas normativas vigentes y la necesidad de adaptar la planificación urbana a una ciudad que cambió profundamente en los últimos años.

"Tenemos una ordenanza de uso de suelo que se sancionó en 2019 y que la propia normativa invita a revisar cada cinco años. Cuando empezamos a estudiarla encontramos otras ordenanzas complementarias, como las de fraccionamiento y cobertura vegetal, donde la información estaba dispersa y muchas veces se solapaban conceptos", señaló.

A partir de ese diagnóstico, el municipio decidió avanzar en la unificación de los marcos regulatorios para construir una herramienta más moderna y sencilla.

"Es momento de parar la pelota y unificar las ordenanzas en un Código de Ordenamiento Urbano que sea más fácil de entender y que nos permita proyectar el crecimiento de la ciudad", sostuvo.

Un cambio de rumbo: menos presión sobre la montaña

Uno de los puntos centrales de la propuesta es modificar la lógica de expansión urbana que predominó durante años. Según explicó Lemos, la normativa vigente favorece el desarrollo sobre sectores de montaña, una visión que considera incompatible con la preservación ambiental que requiere Río Ceballos.

"La ordenanza actual promueve el desarrollo sobre la montaña y la verdad que es una visión opuesta a la que yo tengo", afirmó.

El jefe municipal planteó que el crecimiento debe orientarse hacia la zona de la Ruta E-53, donde existen amplias superficies aptas para urbanizar y menor impacto ambiental.

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"Voy a impulsar el cuidado del medio ambiente, de nuestras cuencas hídricas, de nuestras reservas y del monte nativo, y orientar el crecimiento hacia la Ruta E-53, donde tenemos casi 5.500 hectáreas para desarrollar", explicó.

En ese sector ya se consolidaron urbanizaciones como Villa Catalina y Lomas del Chañar, aunque, según indicó, muchas crecieron sin una planificación acorde a la realidad actual.

Las consecuencias de crecer sin planificación

Lemos reconoció que buena parte de los desafíos que enfrenta hoy el municipio tienen origen en décadas de expansión desordenada. "La ciudad ha crecido de manera desordenada, con barrios dispersos y eso genera complicaciones a la hora de prestar servicios", indicó.

La topografía serrana, la dispersión urbana y el crecimiento poblacional complejizan la prestación de servicios públicos y la infraestructura necesaria para acompañar la expansión.

"Todos sabemos lo que ha causado el desmonte y el avance sobre la montaña. Muchas de las problemáticas que hoy padecemos son producto de esas cuestiones", afirmó.

"Río Ceballos tiene en su historia la inundación del 15 de febrero de 2015, donde se perdieron vidas. Quienes tomamos decisiones tenemos que reflexionar sobre eso y poner el ambiente en el centro de la escena", sostuvo.

Reglas claras para atraer inversiones

Aunque la iniciativa incorpora una fuerte mirada ambiental, Lemos aseguró que el objetivo no es frenar el desarrollo inmobiliario sino generar previsibilidad. "El objetivo no es restringir el crecimiento. Todo lo contrario. Queremos generar reglas claras para que la ciudad pueda desarrollarse de manera responsable", afirmó.

Según explicó, el nuevo Código permitirá brindar mayor seguridad jurídica a desarrollistas, inversores y vecinos, al mismo tiempo que establecerá criterios de crecimiento compatibles con la preservación de los recursos naturales.

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La planificación contempla además futuras escuelas, centros de salud, espacios comerciales, polos productivos, infraestructura deportiva y nuevos espacios públicos para acompañar el crecimiento poblacional proyectado.

"Por primera vez en la historia estamos dando la posibilidad de pensar la ciudad para los próximos 30 o 40 años", remarcó.

Y concluyó con una definición que resume el espíritu de la iniciativa: "La ciudad que queremos mañana empieza a planificarse hoy. Los intendentes tenemos la obligación de poner la mirada en el futuro y animarnos a pensar en el mediano y largo plazo para que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades."