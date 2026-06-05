El asado se mantuvo estable en Córdoba: cuánto costó reunir a 10 personas en mayo

El costo de hacer un asado en Córdoba se mantuvo prácticamente sin cambios durante mayo. Según el último relevamiento del Mercado Norte, el denominado Índice Asado registró una variación de apenas 0,35%, impulsada por leves aumentos en algunos productos complementarios, mientras que las carnes rojas permanecieron estables por segundo mes consecutivo.

De acuerdo con el informe, organizar un asado con carne de novillo para diez personas demandó una inversión de $142.200, lo que representa un gasto promedio de $14.220 por comensal.

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El cálculo contempla todos los elementos habituales del encuentro: carne, ensaladas, pan, carbón, bebidas con y sin alcohol y postre.

La versión más costosa del menú fue la preparada con carne de novillito, que alcanzó los $163.850 para diez personas. En tanto, la opción con cerdo tuvo un costo de $107.700, mientras que el asado con pollo demandó $71.100.

Por su parte, una parrillada de pescado requirió una inversión de $116.700.

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Desde el Mercado Norte destacaron que la estabilidad en los precios de la carne vacuna fue clave para contener el índice. “Por segundo mes consecutivo, en mayo no tuvimos incrementos en el precio de las carnes rojas, lo que mantuvo estable el Índice Asado. En el caso del cerdo y el pollo, se registraron subas muy leves”, señaló Sergio Machuca, referente del centro comercial.

El dirigente también vinculó el escenario de estabilidad con la proximidad de uno de los eventos deportivos más esperados del año. “Esto es muy bueno, sobre todo cuando faltan pocos días para que comience el Mundial de Fútbol y muchos cordobeses realizarán juntadas con amigos y familiares para ver a la Selección”, afirmó.