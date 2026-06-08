El consumo no repunta: las ventas minoristas PyME cayeron 1,2% en mayo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en Argentina registraron una caída del 1,2% en mayo de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El dato surge del Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que midió un valor índice de 89,2 para el quinto mes del año.

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Con este resultado, el sector acumuló un retroceso del 3,1% en lo que va del 2026 en comparación con el mismo período de 2025. A pesar de la contracción en la comparación interanual, el relevamiento detectó una suba del 1,2% en la medición mensual desestacionalizada respecto de abril.

Las expectativas a doce meses proyectaron un escenario de paridad para el 48,4% de la muestra, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad y el 12,8% estimó un retroceso. En materia de inversión, el 59,4% evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital, un 12,5% lo consideró oportuno y el 28,1% mantuvo una postura indefinida.

El impacto en alimentos y la dinámica por sectores

El rubro de Alimentos y Bebidas registró una mejora marginal del 0,2% interanual. En el acumulado, este sector esencial para el consumo masivo mostró una baja del 3,4%. Sin embargo, en la comparación directa contra abril, este segmento logró un incremento desestacionalizado del 0,6%.

El sector de Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles fue el más afectado durante mayo con un desplome del 8,9% anual. La cifra acumulada del rubro en lo que va del año alcanzó una variación negativa del 12,3%, mientras que su desempeño mensual también fue nulo con un registro del 0,0%. Estos datos reflejan la postergación de gastos en bienes que no son de primera necesidad por parte de las familias.

El rubro de Calzado y marroquinería también mostró señales de recuperación en el margen al registrar un salto mensual del 3,1% desestacionalizado. En la comparación contra mayo de 2025 las ventas cayeron un 0,2%, sin embargo, en el acumulado anual de los primeros cinco meses, este segmento específico arrastra una baja del 0,9%.

En contraste con la tendencia general, el sector de Farmacia presentó una variación positiva del 8,2% anual en mayo. En los dos cinco meses de 2026, las ventas en este rubro crecieron un 4,0%, posicionándose como uno de los pocos segmentos con saldo a favor. Además, la medición intermensual desestacionalizada para las farmacias marcó una mejora del 4,4% frente a los niveles de abril.

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En cuanto a Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, las ventas mostraron una estabilidad casi total alcanzando una variación del 0,0% interanual. En el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, el rubro presenta un crecimiento del 0,5%. Además, el desempeño mensual desestacionalizado registró una suba del 1,3%.

El sector de Perfumería experimentó una mejora del 2,3% anual en mayo. Pese a esta mejora, el sector mantiene un saldo negativo en el acumulado en los primeros cinco meses del 2026 con una merma del 5,6%. En la medición mensual desestacionalizada, la actividad de las perfumerías retrocedió un 4,4% respecto de abril.

Por último, el rubro Textil e indumentaria sufrió una disminución del 5,2% anual en mayo, continuando con la tendencia negativa que arrastra el sector. Esta caída se profundiza al observar el acumulado anual, que arroja una contracción del 5,5%. Sin embargo, la evolución mensual desestacionalizada mostró una mejora del 1,0% respecto de abril.

Metodología y alcance del relevamiento de la CAME

El Índice de Ventas Minoristas de febrero se elaboró a partir de un relevamiento mensual realizado entre 1.156 comercios minoristas del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de junio a través de un cuestionario estructurado. La medición busca captar las variaciones de facturación a precios constantes utilizando los índices de precios al consumidor reportados por el INDEC para deflactar los valores nominales.

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Para el cálculo del IVM, la CAME utiliza una estructura jerárquica que combina datos de distintos rubros y regiones con base 2022=100. El modelo contempla diferencias geográficas entre los comercios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Además, se aplican correcciones econométricas para minimizar distorsiones por subdeclaración de facturación e informalidad.

A partir de agosto de 2025, la metodología incorporó los datos de la Cámara de Perfumerías de la Argentina para fortalecer la medición de ese rubro específico. Esta estimación adicional se basa en el relevamiento de 267 perfumerías con cobertura nacional y ventas a precios reales. Según explicó la entidad, este ajuste no altera la serie histórica ni la definición del indicador, sino que suma una fuente sectorial de precisión.

GZ / lr