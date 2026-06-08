Inflación de mayo: el mercado espera otro dato cerca del 2%, pero todavía ve difícil perforar ese piso

El INDEC publicará esta semana la inflación de mayo y el dato será seguido de cerca por el mercado, el Gobierno y los consumidores. Después del 2,6% de abril, el nuevo IPC funcionará como una prueba clave para medir si el proceso de desinflación logra consolidarse o si, por el contrario, empieza a encontrar un piso difícil de perforar.

La mayoría de las estimaciones privadas anticipa una nueva desaceleración, aunque todavía con registros por encima del 2% mensual. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, correspondiente a mayo y publicado el 4 de junio, los analistas proyectaron una inflación mensual de 2,3% para el quinto mes del año. El Top 10 de consultoras y entidades que mejor pronosticaron en el pasado también estimó un 2,3%.

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Para la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, el REM ubicó la previsión en 2,2% mensual. Ese dato será uno de los más observados, porque permite medir con mayor precisión si la baja de la inflación responde a factores puntuales o si también se está moderando la dinámica más persistente de los precios.

El informe del BCRA muestra, además, que el mercado no espera una baja inmediata y sostenida por debajo del 2%. Según el REM, la inflación mensual proyectada sería de 2,1% en junio, 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. Es decir, el escenario base de los analistas apunta a una desaceleración gradual, pero recién con registros inferiores al 2% de manera más clara hacia la segunda mitad del año.

En esa línea, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, advirtió que el desafío del programa económico pasa ahora por romper ese umbral sin generar nuevos desequilibrios. “Hoy ni las estimaciones privadas ni los precios implícitos del mercado parecen validar una inflación sostenidamente por debajo del 2% mensual en el muy corto plazo. De hecho, tanto el REM como los break-even implícitos entre instrumentos a tasa fija y CER muestran que ese umbral recién podría alcanzarse hacia la segunda mitad del año. El desafío sigue siendo consolidar el proceso de desinflación sin generar tensiones sobre el tipo de cambio ni sobre el nivel de actividad”, señaló.

Qué esperan las consultoras para mayo

Entre las mediciones privadas, Fundación Libertad y Progreso estimó que el IPC de mayo registró una suba de 2,1% mensual. De confirmarse un dato cercano, implicaría una nueva desaceleración frente al registro de abril. Según la entidad, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegaría a 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

Equilibra, en tanto, calculó una inflación mensual de 2,3% para mayo, con los principales aumentos en equipamiento y mantenimiento del hogar, que avanzó 3,4%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3%; y restaurantes y hoteles, con 2,9%. Para la consultora, la variación interanual habría sido de 33,4%.

Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra, explicó a la agencia NA que en mayo se observó “una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”. Sin embargo, marcó una señal de alerta: “La subyacente se aceleró a 2,5%”. Según el analista, “parece estar pasando algo en los precios de los bienes que pese a la estabilidad del dólar siguen corriendo arriba del 2% mensual, cuando el año pasado fueron hasta octubre por debajo”.

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EcoGo Consultores estimó una inflación general de 2,4% para mayo y una suba de 2,7% en alimentos y bebidas. Desde la consultora señalaron que en el mes “convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos”, como salud y educación.

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires arrojó una suba mensual de 2,2% en mayo, el menor registro desde octubre del año pasado. La consultora estimó que la inflación interanual se habría ubicado en 33,3%. En su medición, los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, que avanzó 2,7%, con una aceleración respecto de abril y mucha heterogeneidad entre sus componentes.

Así, el consenso privado se mueve en una franja relativamente acotada: entre 2,1% y 2,4%. Ese rango marcaría una mejora respecto de abril, pero no alcanzaría todavía para instalar una inflación claramente por debajo del 2% mensual.

La expectativa de los hogares sigue más arriba

El contraste aparece al mirar las expectativas de los consumidores. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada a nivel nacional para los próximos 30 días fue de 3,86% según el promedio y de 3% según la mediana.

El relevamiento, realizado entre el 4 y el 19 de mayo, también mostró que la inflación esperada para los próximos doce meses se ubicó en 37,5% promedio y 30% según la mediana. La diferencia entre ambas mediciones refleja que, aunque el mercado financiero empieza a proyectar una inflación más baja, los hogares todavía conservan una percepción más elevada sobre la evolución futura de los precios.

Este dato es importante en tanto las expectativas de inflación influyen sobre decisiones de consumo, remarcaciones, negociaciones salariales y planificación de gastos. Para el Gobierno, la baja del IPC no sólo debe reflejarse en el dato oficial, sino también trasladarse a la percepción cotidiana de los consumidores.

El nuevo desafío de bajar del 2%

La inflación de mayo llegará en un momento en el que el Gobierno busca mostrar continuidad en la desinflación, pero con otros frentes abiertos. Por un lado, la estabilidad cambiaria ayudó a moderar algunos precios sensibles. Por otro, todavía pesan los aumentos de regulados, tarifas, salud, educación y otros rubros con fuerte componente indexado.

La pregunta central es ahora si la economía puede sostener una velocidad de inflación más cercana al 1% mensual en los próximos meses. El REM sugiere que ese proceso sería gradual y que el mercado recién ve una perforación más consistente del 2% hacia la segunda mitad del año.

Para el bolsillo, la diferencia no es menor. Una inflación de 2,3% mensual implica una mejora frente a los niveles de meses anteriores, pero sigue representando una presión sobre salarios, jubilaciones, alquileres, alimentos y servicios. En especial, cuando muchos ingresos todavía corren por detrás de la suba acumulada de precios.

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