El dólar oficial cerró la semana al alza y alcanzó los $1.460

El dólar oficial registró una nueva suba en su cotización y cerró la semana al alza, tanto en el segmento mayorista como minorista. Asimismo, la moneda estadounidense encadenó tres incrementos semanales al hilo.

El tipo de cambio mayorista avanzó $3,5 este viernes 5 de junio hasta los $1.440 y alcanzó su nivel más alto desde el 5 de febrero. Respecto del viernes pasado avanzó $35 (+2,3%). Aun así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que se ubica en los $1.768,68.

Desde PPI inversiones comentaron: "El tipo de cambio oficial estuvo presionado, en una rueda de debilidad para las monedas emergentes. Tras tomarse un respiro ayer producto de la intervención en la curva dólar linked el miércoles, hoy el dólar spot aumentó 0,3% hasta $1.440,5. Así, acumuló un avance de 2,3% en la semana".

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Por otra parte, el tipo de cambio minorista, de acuerdo a su cotización en el Banco Nación, cerró a $1.460, lo que implica un alza del 0,3% respecto del cierre del jueves y un incremento semanal de $30 (+2,1%).

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y a $1.435 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. En la semana, el tipo de cambio paralelo subió $5 y anotó su cuarto avance periódico. En el último mes acumula un alza de $35.

En lo que respecta a los dólares financieros, estos operaron con alzas moderadas. El contado con liquidación (CCL) alcanzÓ los $1.515,88 y el MEP trepó a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubicó en el 3,80%.

Inflación y dólar: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de mayo se ubicará en 2,3%, mientras que la inflación núcleo se proyecta en 2,2%. El dato oficial por parte del INDEC se conocerá el próximo jueves 11 de junio.

De acuerdo con las estimaciones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria, la inflación seguirá un camino descendente para junio (2,1%), julio (2,0%) y agosto (1,8%), con un pequeño salto en septiembre (1,9%).

La inflación acumulada en 2026 sería 30,5%, lo cual representa una diferencia de 1,5 punto porcentual respecto a la estimación del mes pasado.

En tanto, en el REM del BCRA, los analistas continúan esperando una aceleración del tipo de cambio mayorista hacia la segunda parte del año. Las proyecciones del REM ubican al dólar en $1.422 en junio, $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre, $1.597 en noviembre y $1.658 en diciembre.

Respecto a estos números, desde PPI inversiones destacan: "El dato más interesante es que, por primera vez en varios relevamientos, la encuesta no mostró una revisión al alza en la inflación esperada de corto plazo. De todos modos, el Top 10 sí corrigió levemente a la baja sus estimaciones y para mayo las redujo a 2,3% desde 2,4%. En paralelo, la mediana del REM ajustó marginalmente a la baja su expectativa de tipo de cambio para diciembre de 2026, hasta $1.658 por dólar, mientras que para la tasa TAMAR proyectó una 22,1% TNA para ese mismo horizonte. En el caso del Top 10, la proyección de dólar para diciembre fue incluso menor, en $1.596, y la de TAMAR se ubicó en 21,7% TNA".

El Banco Central compró US$ 45 millones pero las reservas rompieron la barrera de los US$ 48.000 millones

En esta oportunidad, el Banco Central compró 45 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 502 millones de dólares y cerraron en US$ 47.867 millones, frente a los US$ 48.369 millones informados el día anterior.

Con la compra de la jornada, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 102 ruedas y suma US$ 10.184​ millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 437 millones.

Fuentes oficiales comentaron que el recorte se explicó en parte por pagos a organismos y por un efecto negativo de aproximadamente US$ 300 millones asociado a variaciones de cotización de los activos que integran las reservas. En particular, el oro cayó 3,72% en la jornada, lo que habría restado cerca de u$s335 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 6.702 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 3.279 millones".

FN