La mayoría de activos argentinos operaran con fuertes caídas este viernes 5 de junio, cortando la racha alcista de comienzos de semana. En ese contexto, el riesgo país sube y se acerca a los 500 puntos básicos.

En el plano internacional, las bolsas más importantes del mundo retroceden este viernes, ante el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente y con las conversaciones de paz entre EEUU e Irán sin avances claros. Esta mañana también se conoció el buen dato de empleo de EEUU, que descartó la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas este año.

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Así, los ADRs argentinos operan con mayoría de pérdidas, las más extensas: Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia con el -2% y -1,7%, respectivamente.

En Wall Street, los bonos en dólares caen hasta 1,4% encabezados por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país sube 1,9% hasta los 495 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,3% a 3.135.417,820 puntos y las acciones líderes que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-3,4%), Grupo Supervielle (-2,2%), e YPF (-2%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 5 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), un aumento de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.442, $5 por encima del cierre del jueves.

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.462, subiendo $5 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.519 subiendo $6 respecto al jueves.

Inflación, dólar y actividad: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de mayo se ubicará en 2,3%, mientras que la inflación núcleo se proyecta en 2,2%. El dato oficial por parte del INDEC se conocerá el próximo jueves 11 de junio.

De acuerdo con las estimaciones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria, la inflación seguirá un camino descendente para junio (2,1%), julio (2,0%) y agosto (1,8%), con un pequeño salto en septiembre (1,9%).

La inflación acumulada en 2026 sería 30,5%, lo cual representa una diferencia de 1,5 punto porcentual respecto a la estimación del mes pasado.

Respecto a estos números, desde PPI inversiones destacan: "El dato más interesante es que, por primera vez en varios relevamientos, la encuesta no mostró una revisión al alza en la inflación esperada de corto plazo. De todos modos, el Top 10 sí corrigió levemente a la baja sus estimaciones y para mayo las redujo a 2,3% desde 2,4%. En paralelo, la mediana del REM ajustó marginalmente a la baja su expectativa de tipo de cambio para diciembre de 2026, hasta $1.658 por dólar, mientras que para la tasa TAMAR proyectó una 22,1% TNA para ese mismo horizonte. En el caso del Top 10, la proyección de dólar para diciembre fue incluso menor, en $1.596, y la de TAMAR se ubicó en 21,7% TNA".

Desde Max Capital comentan: "En materia de actividad, el REM proyecta un crecimiento trimestral de 0,3% en el 1T26 y una expansión económica de 2,9% para todo 2026, 0,1 pp por encima de la encuesta anterior".

La OCDE recortó la proyección de crecimiento para Argentina en 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el PBI argentino crecerá 2,8% en 2026, lo cual representa una caída de 1,6% respecto a la estimación anterior. Además, prevé un crecimiento de 3,5% en 2027, impulsado principalmente por las exportaciones de los sectores energético, minero y agrícola".

Esta proyección consolida la salida del terreno contractivo, luego de que el PBI real registrara un incremento del 0,6% en el cuarto trimestre de 2025, situando el crecimiento anual de ese año en el 4,4% "tras dos años de recesión".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1,04%. Esta baja significa que el índice de referencia se perderá la oportunidad de sumar una décima semana de ganancias al hilo, lo que habría sido la racha más larga desde 1985.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,52% hasta US$ 93,3 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 2%, hasta los US$ 90,9 el barril.

En Europa, la situación era alcista, pero con el correr de las horas se dio vuelta. El Euro Stoxx sube 0,44%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,38% y el CAC francés se mantiene neutro. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,34%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,15%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,74%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 5,54% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,26%.

FN