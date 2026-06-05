El Gobierno nacional aprobó dos nuevos proyectos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que implicarán desembolsos por US$1.847 millones y estarán orientados a potenciar las exportaciones de energía y minería. Con estas incorporaciones, el esquema ya acumula 18 iniciativas autorizadas desde su reglamentación y compromisos de inversión por más de US$22.500 millones.

Advierten que el Súper RIGI no traerá inversiones transformadoras

Las nuevas aprobaciones corresponden al Gasoducto San Matías, en Río Negro, y a la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, ubicado entre Salta y Catamarca y desarrollado por la compañía surcoreana Posco.

Un gasoducto para exportar GNL desde Río Negro

La inversión más importante anunciada en las últimas horas corresponde al Gasoducto San Matías, que demandará US$1.300 millones. La obra permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hasta el Golfo San Matías, en Río Negro.

Según se detalló, la infraestructura estará destinada exclusivamente al abastecimiento de las futuras plantas de gas natural licuado (GNL) del proyecto Southern Energy, que ya había sido incorporado al régimen durante el año pasado.

La iniciativa es considerada estratégica para monetizar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y consolidar a la Argentina como exportador de gas a gran escala. De acuerdo con las estimaciones oficiales, una vez operativo el proyecto permitirá generar exportaciones por aproximadamente US$2.500 millones anuales.

Posco amplía su apuesta por el litio argentino

La segunda aprobación corresponde a la fase II del proyecto Sal de Oro, ubicado entre Salta y Catamarca. La compañía coreana Posco invertirá US$547 millones para ampliar la producción de carbonato de litio y alcanzar una capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según las proyecciones, la nueva etapa del emprendimiento permitirá generar exportaciones superiores a los US$300 millones por año.

El proyecto se enmarca en el desarrollo del denominado Triángulo del Litio, la región compartida por Argentina, Chile y Bolivia que concentra algunas de las mayores reservas mundiales del mineral utilizado para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

El mapa de inversiones del RIGI

Desde su reglamentación en 2024, el RIGI se consolidó como una de las principales herramientas del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos. Con el anuncio de estos últimos dos proyectos, ya asciende a 18 el número de inversiones anunciadas a través de este régimen.

Las 18 iniciativas aprobadas hasta el momento se distribuyen entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca, Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe, e incluyen iniciativas vinculadas al petróleo, gas, minería, energías renovables, infraestructura logística y siderurgia.

El Gobierno presentó el Súper RIGI en el Congreso: cuáles son los beneficios y las condiciones para entrar

Entre los emprendimientos más relevantes figuran el oleoducto Vaca Muerta Sur, el proyecto de GNL de Southern Energy, diversas ampliaciones de producción de litio en el norte argentino y desarrollos mineros de cobre, oro y plata.

Además, se estima que el Gobierno tiene en carpeta unas 40 propuestas para adherirse al RIGI, con tiempos de evaluación de unos 45 días. Se calcula que, hasta su finalización, en julio de 2027, se apruebe la gran mayoría de las propuestas en sectores estratégicos.

En paralelo, el Gobierno espera que el Congreso avale el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (“Súper RIGI”). La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión llega a US$1.000 millones.

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