El ministro de Economía, Luis Caputo, acusó de “matón de barrio” al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y le reclamó que adhiera el RIGI para mejorar la situación de la provincia.

Quintela afirmó que, en el caso de llegar al poder,“vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, en declaraciones a Infobae.

Tomando como referencia esa publicación, Caputo posteó en X: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado.Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”, afirmó Caputo en redes sociales.

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“Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”, el endilgó Caputo. En esa línea enfatizó: “Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

Este martes, en el Cambras Business Day, el titular de Hacienda declaró que "aunque haya una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser presidente”.

Amenaza de investigación

El gobernador consideró que los comentarios del ministro de Economía sobre Axel Kicillof demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos, no tiene una visión integral”.

Según el mandatario riojano, los funcionarios del Gobierno nacional "no conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”.

Y añadió: "El RIGI es una entrega total de la riqueza nuestra. Y el Súper RIGI más todavía”, concluyó.