Quintela dijo que relanzará los Chachos y le tiró un "guiño" a Bullrich

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó este miércoles el retorno de ñps Chachos, la cuasi moneda que había lanzado hace dos años.

“Vamos a sacar los Chachos de vuelta y vamos a poner una parte importante”, dijo en Radio con Vos.

El 17 de enero de 2024 la Legislatura riojana aprobó la emisión de la cuasi moneda por un total de $ 22.500 millones. Los Chachos empezaron a circular el 1° de julio de ese año. En diciembre salieron de circulación.

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Quintela y el guiño a Patricia Bullrich

Quintela, además, habló sobre Patricia Bullrich, quien le presentó su renuncia a la titularidad de la bancada del Senado al presidente Javier Milei.

“Puede ser una aliada del peronismo", planteó. Y agregó: “el enemigo de mi enemigo es mi amigo".

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