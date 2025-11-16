La Rioja: aumentó 10% la ocupación por promoción turística con chachos

La Rioja aumentó 10% la ocupación turística en el primer mes de aplicación del plan de fomento al sector apoyado en la reemisión de chachos. Estos bonos habían sido implementados por primera vez en 2024 como una suerte de cuasi moneda que cuenta con paridad 1 a 1 con el peso. Había sido rescatada en su totalidad al final del año y pagó intereses a sus tenedores.

Según los indicadores relevados por el Observatorio Económico de Turismo provincial, durante octubre se registró un incremento del 10% en la ocupación hotelera respecto al mismo período del año anterior. Además, aumentó 15% la estadía promedio durante el último fin de semana largo.

“Estos resultados reflejan una recuperación de los niveles de ocupación que se habían visto afectados en los últimos años y evidencian una reactivación sostenida del movimiento turístico en la provincia”, analizaron desde el Ejecutivo local.El programa PreViaje Riojano – Movete por La Rioja con chachos, impulsado por el gobernador, Ricardo Quintela, incentiva el turismo interno mediante la devolución del 50% del gasto en estos bonos.

Más del 72% de los alojamientos y agencias de viaje registrados en la provincia están adheridos al beneficio que permite a los visitantes acceder al reintegro a través de sus facturas, explicaron desde la gobernación. Asimismo, más de 350 comercios –entre ellos restaurantes, locales de productos regionales, estaciones de servicio, bodegas y otros rubros– reciben los chachos.

Sobre el primer balance en una época de temporada baja, el secretario de Turismo, José Rosa, destacó que “incluso en un momento complejo para el país, las decisiones que tomamos en La Rioja están dando respuestas concretas. Que el sector público y el privado trabajen en la misma dirección es lo que nos permite sostener y acompañar al turismo. Confiamos en que noviembre y diciembre seguirán reflejando este esfuerzo compartido”.

Rosa informó además que en el primer mes se realizaron más de 1.074 canjes producto de la facturación de más de 244 millones de pesos, lo que derivó en un circulante de más de 111 millones de chachos.

R.P.