El Riesgo País cierra en 492 puntos básicos y se estabiliza por debajo de las 500 unidades

El Riesgo País de Argentina consolidó su tendencia de descompresión y cerró este miércoles 3 de junio de 2026 en 492 puntos básicos, manteniendo su posicionamiento por debajo del umbral crítico de las 500 unidades por quinta rueda consecutiva. El índice financiero regulado por la banca privada JP Morgan reflejó un escenario de estabilidad operativa motorizado por la regularización de carteras internacionales y la constante firmeza en las cotizaciones de los títulos soberanos de la deuda pública.

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Esta dinámica comercial favorable se encuentra apuntalada por factores macroeconómicos internos como el ancla fiscal del Tesoro, la liquidación estacional de divisas y el nivel de reservas internacionales, permitiendo al indicador bursátil establecerse cerca de sus niveles mínimos del año.

De acuerdo con el panel de estadísticas provisto en tiempo real por la plataforma bursátil Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó las operaciones de este miércoles a las 18:20 horas en 492 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura fijado en 488 puntos, registro que a su vez se constituyó como el piso mínimo intradiario alcanzado en la jornada bursátil. Con el avance de las negociaciones de los activos de renta fija en el exterior y un leve reacomodamiento técnico, el indicador trepó hasta pactar un máximo diario de 492 unidades, nivel en el que se estabilizó de forma definitiva al momento de concretarse el cierre formal de los mercados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de renta fija durante las últimas jornadas evidenció una notable transición comercial, marcada por el quiebre de resistencias de corto plazo y el regreso al sendero de mayor estabilidad financiera. A mediados del mes pasado, el diferencial de tasas había escalado de manera consecutiva debido a la selectividad de los flujos de capital hacia los mercados emergentes y al repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses de largo plazo. El índice elaborado por JP Morgan se elevó desde los 511 puntos del martes 12 de mayo hasta alcanzar un techo transitorio de 547 puntos el martes 19 de mayo, en una serie de ruedas comerciales dominadas por la aversión al riesgo internacional y la persistente toma de ganancias en las carteras locales.

Frente a este escenario adverso condicionado por factores externos globales, los títulos públicos denominados en moneda extranjera lograron estructurar un proceso de recuperación técnica en el tramo de cierre mensual. El miércoles 20 de mayo el índice recortó posiciones hasta los 524 puntos, una dinámica de compresión que se profundizó de manera visible el jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y estabilizarse provisionalmente en los 514 puntos básicos el viernes 22 de mayo.

El comportamiento de las ruedas más recientes ratificó de manera lineal la tendencia positiva antes de la paridad registrada en la sesión de hoy miércoles. El martes 26 de mayo el indicador bursátil de Rava recortó posiciones hasta los 508 puntos, mientras que el miércoles 27 de mayo perforó la barrera psicológica al cerrar en los 500 puntos justos, un sendero bajista que se profundizó de manera visible el jueves 28 de mayo al marcar 494 puntos y finalizar el viernes 29 de mayo en 493 puntos básicos. Tras el inicio del nuevo período mensual el lunes 1 de junio en 490 puntos y el posterior ajuste técnico del martes 2 de junio hacia las 488 unidades, el valor definitivo de hoy consolida una mejora sustancial en comparación con el pico de 587 puntos anotado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas internacionales como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores económicos en la solvencia macroeconómica de un país. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.