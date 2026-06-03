Cuál es el comportamiento de los mercados internacionales ante la creciente tensión geopolítica y conflictos bélicos

En medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos y cambios en el comercio global, el analista financiero, Ezequiel Vega, en comunicación con Canal E, explicó cómo reaccionan los mercados internacionales, qué ocurre con el petróleo, el dólar y las tasas norteamericanas, y qué expectativas existen sobre la economía argentina.

Ezequiel Vega destacó que las bolsas internacionales continúan en máximos históricos impulsadas por el sector tecnológico. “Tenemos al S&P, al Dow Jones y al Nasdaq que siguen batiendo récord justamente por los buenos fundamentals que están dando las empresas del sector tecnológico”, afirmó.

La suba de acciones también se observa en el mercado europeo

Además, señaló que el fenómeno también se replica en Europa y Asia: “Lo mismo nos pasa si vamos a Europa con el IBEX 35 español, el CAC 40 francés y el DAX alemán. Y también en Asia el Nikkei O25 de Japón”.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Corea del Sur. “La gran sorpresa, y sorpresa digo por el gran crecimiento que ha tenido anualmente, que ha superado el 100% en dólares, que ha sido el KOSPI de Corea del Sur”, sostuvo Vega. Y agregó: “Recordemos que el 20% de este índice lo compone la empresa Samsung”.

El petróleo es una de las materias primas que más aumentó

Sobre las materias primas, explicó que el petróleo mantiene una fuerte tendencia alcista. “El petróleo está subiendo 2%, el WTI en 95 dólares y el Brent en 97 dólares”, detalló. En contraste, señaló que, “el oro y la plata siguen en esta situación de corrección”.

El entrevistado también remarcó la preocupación creciente por una eventual corrección de Wall Street tras meses de subas consecutivas. “La pregunta es, bueno, ¿cuándo va a ocurrir la corrección del mercado?”, planteó. En ese sentido, recordó episodios recientes de volatilidad: “La corrección que provoca la pandemia en 2020”, “la corrección del año 2022 por el conflicto de la guerra Rusia-Ucrania” y “la corrección que hay durante el año pasado en abril por los aranceles de Trump”.

En relación al vínculo entre petróleo, dólar y tasas estadounidenses, advirtió sobre un cambio de escenario financiero global. “El bono del Tesoro Norteamericano a 30 años, la semana pasada llegó a rendir 5,10%”, indicó.