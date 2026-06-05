Operadores consolidan apuestas por alzas de tasas de la Fed este año tras sólido informe laboral

Los bonos del Tesoro estadounidense se desplomaron tras la publicación de datos que mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos superó todos los pronósticos en mayo, lo que llevó operadores a descontar plenamente un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal antes de que termine el año.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés sin cambios

La ola de ventas impulsó al alza los rendimientos en todos los plazos el viernes. La tasa de los bonos a dos años, los más sensibles a los cambios en la política monetaria del banco central estadounidense, subió ocho puntos básicos hasta 4,12%. El rendimiento de los bonos a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta 4,53%.

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Los operadores descuentan ahora una probabilidad del 100% de un aumento de un cuarto de punto de la Fed para diciembre y asignan cerca de un 60% de probabilidad de que ocurra en octubre. Antes de la publicación de los datos, esperaban que el próximo movimiento de las autoridades monetarias fuera una subida en marzo. La tasa de referencia del banco central se ha mantenido en un rango de 3,5% a 3,75% desde diciembre.

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“Ahora tenemos datos de empleo que muestran cierta aceleración reciente, por lo que el mercado tiene una segunda razón para considerar alzas de tasas, especialmente en combinación con los riesgos inflacionarios que persisten mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado”, afirmó John Briggs, jefe de estrategia de tasas para Estados Unidos en Natixis North America.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 172.000 puestos el mes pasado, tras revisiones al alza de los dos meses anteriores, según datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto representó el avance acumulado de tres meses más sólido en más de dos años.

GZ