Nuevo presidente de la FED: asume Kevin Warsh con la mira en inflación y tasas de interés

Kevin Warsh jurará en las próximas horas como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos tras haber sido confirmado por el Senado para un mandato de cuatro años, en medio de un escenario marcado por la presión política sobre la FED, la persistente inflación y las tensiones entre el banco central y el presidente Donald Trump.

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El economista y abogado neoyorquino reemplazará a Jerome Powell al frente de la principal autoridad monetaria estadounidense, con el desafío de conducir la política monetaria en una economía atravesada por fuertes debates sobre las tasas de interés.

El Senado estadounidense aprobó la designación de Warsh con 54 votos a favor y 45 en contra. El dirigente, nominado por Donald Trump, asumirá la conducción de la Reserva Federal luego de que la inflación alcanzara su nivel más alto de los últimos tres años en Estados Unidos.

Donald Trump - Kevin Warsh

Según la Agence France-Presse (AFP), Warsh “hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo” y una economía bajo presión inflacionaria. Su llegada se produce además en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos hacia la FED y sus decisiones monetarias.

La relación con Trump y las tensiones dentro de la FED

Warsh comparte con Donald Trump la postura favorable a una baja de las tasas de interés, aunque durante su audiencia de confirmación buscó despegarse de una eventual subordinación política a la Casa Blanca. “Me honra que el presidente me haya nominado para el cargo y seré un actor independiente si se confirma mi nombramiento como presidente de la Reserva Federal”, afirmó durante su exposición ante la comisión bancaria del Senado.

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El nuevo presidente del organismo también prometió preservar la independencia de la FED y sostuvo que no sería “en absoluto” un “títere del presidente”, en referencia a las críticas surgidas por su cercanía con Trump.

Durante los últimos años, Trump criticó públicamente a Jerome Powell por negarse a avanzar con recortes agresivos de tasas y cuestionó repetidamente la estrategia monetaria del banco central. Según AFP, la administración republicana también impulsó una investigación penal contra Powell y continúa intentando desplazar a la gobernadora Lisa Cook.

Jerome Powell

Warsh, de 56 años y oriundo del estado de Nueva York, ya había integrado anteriormente el directorio de la Reserva Federal. Sin embargo, dejó el organismo en 2011 tras expresar diferencias sobre la política monetaria aplicada luego de la crisis financiera global.

El perfil económico del nuevo presidente de la Reserva Federal

El flamante titular de la FED es abogado, egresado de la Universidad de Stanford y de la Facultad de Derecho de Harvard. Inició su carrera en Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones, y posteriormente trabajó como asesor económico en la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush entre 2002 y 2006.

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Más tarde fue designado para integrar el directorio de la Reserva Federal, donde participó durante los años de la crisis financiera internacional. Desde su salida del organismo, trabajó en Wall Street y formó parte de distintos directorios empresariales, entre ellos la compañía UPS.

En su primera etapa dentro de la FED, Warsh era considerado un dirigente “halcón”, es decir, más inclinado a combatir la inflación mediante tasas de interés elevadas. Sin embargo, en los últimos años modificó esa postura y comenzó a alinearse con la posición de Trump a favor de tipos más bajos.

El futuro nuevo presidente de la Reserva Federal también cuestionó la estrategia monetaria aplicada por el organismo entre 2021 y 2022. Según AFP, Warsh atribuye la inflación persistente a “errores de política” de la FED y reclama un “cambio de régimen” en la formulación de políticas monetarias, incluyendo modificaciones en los datos utilizados para la toma de decisiones y una menor orientación anticipada sobre el rumbo de las tasas.

Con información de AFP

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