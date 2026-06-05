Caída de tecnológicas amenaza histórica racha semanal del S&P 500

El S&P 500 se encaminaba a romper una racha semanal histórica de avances mientras la apuesta por la inteligencia artificial vuelve a perder terreno, y los inversionistas también esperan que los datos de nóminas confirmen que las tasas de interés seguirán altas por más tiempo.

Los contratos del índice bajaban 0,4% tras un desempeño plano en lo que va de la semana. Una caída el viernes implicaría que el índice de referencia no logrará sumar una décima semana de ganancias, lo que habría sido su racha más larga desde 1985. Los futuros del Nasdaq 100 caían otro 1% después de la rotación del jueves fuera de los fabricantes de chips.

Solomon de Goldman Sachs ve más codicia que miedo en mercados bursátiles

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las acciones retroceden después de que las perspectivas de Broadcom Inc. para las ventas de chips quedaran por debajo de las elevadas expectativas, lo que generó dudas sobre si el repunte de las operaciones vinculadas a la IA había ido demasiado lejos. La falta de avances hacia un acuerdo en Medio Oriente también ha avivado la preocupación de que los precios del petróleo sigan elevados durante algún tiempo.

“Después de un período de revisiones al alza de las expectativas de ganancias en todo el sector, los inversionistas están adoptando un enfoque más selectivo ante la nueva información y las actualizaciones de proyecciones”, dijo Tomás García-Purriños, estratega sénior de asignación de activos en Santander Asset Management. “Veríamos la debilidad reciente principalmente como una toma de ganancias y una consolidación tras un fuerte avance”.

La búsqueda de acciones tecnológicas sufrió otro golpe después de que S&P Dow Jones Indices dijera que mantendría sus criterios de elegibilidad para índices como el S&P 500, rechazando propuestas que habrían permitido a las megacapitalizadas ingresar más rápidamente tras salir a bolsa.

La decisión implica que compañías como SpaceX, Anthropic PBC y OpenAI tendrían que esperar al menos un año para ser incluidas en el índice de referencia de EE.UU. después de su debut. Una inclusión rápida en el S&P 500 habría generado alrededor de US$14.000 millones en compras pasivas forzadas para SpaceX, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.

Los bonos del Tesoro variaban poco antes del informe de empleo de mayo, con el rendimiento a 10 años en 4,47%. El Brent bajaba levemente a cerca de US$94,80 por barril. El dólar se encaminaba a su mayor caída en más de una semana.

Mercados: la tensión en Medio Oriente impulsa al petróleo y mejora las perspectivas para Argentina

Los datos de empleo del viernes probablemente mostrarán un sólido aumento de las nóminas, lo que sugeriría que los fuertes informes de marzo y abril reflejaron un impulso subyacente y no solo un repunte desde la debilidad anterior, según Bloomberg Economics.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

- Los futuros del S&P 500 bajaban 0,4% a las 7:30 a.m., hora de Nueva York

- Los futuros del Nasdaq 100 perdían 1%

- Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subían 0,1%

- El Stoxx Europe 600 avanzaba 0,3%

- El índice MSCI World se mantenía con pocos cambios

Divisas

- El índice Bloomberg Dollar Spot bajaba 0,2%

- El euro se fortalecía 0,2% a US$1,1639

- La libra esterlina subía 0,4% a US$1,3471

- El yen japonés se mantenía con pocos cambios en 159,90 por dólar

Criptomonedas

- El bitcoin bajaba 1,8% a US$62.453,87

- Ether retrocedía 5,4% a US$1.677,36

“El mercado no ve una alternativa moderada a Milei”

Bonos

- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía con pocos cambios en 4,47%

- El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años registraba pocos cambios en 3,03%

- El rendimiento de los bonos de Reino Unido a 10 años bajaba un punto básico a 4,89%

Materias primas

- El crudo West Texas Intermediate caía 0,1% a US$92,94 por barril

- El oro spot bajaba 0,2% a US$4.466,14 la onza

GZ