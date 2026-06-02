“El mercado no ve una alternativa moderada a Milei”

El comportamiento de los inversores y los dueños del capital en la Argentina sigue atado de forma directa a las expectativas políticas, un factor clave que "le pega al precio de los activos", explicó Leandro Ziccarelli, quien aseguró que "lo que está puesto en precio es que una continuidad es favorable a un cambio, porque el mercado no ve la posibilidad de un cambio hacia algo parecido pero un poco más moderado". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista explicó que el círculo rojo percibe el mediano plazo como un escenario "binario" y advirtió que esa falta de alternativas es la explicación detrás de la inestabilidad financiera, una dinámica "por la que vimos tanta volatilidad en 2025 y que probablemente veamos de cara a la elección de 2027 de vuelta".

Leandro Ziccarelli es licenciado en comercio internacional de la Universidad Nacional de Quilmes y magíster en economía política con mención en economía argentina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se especializa desde hace 10 años en finanzas y política monetaria. A lo largo de su carrera profesional, trabajó en el Banco Central de la República Argentina y en el Ministerio de Economía. Actualmente está al frente de su propia consultora, LLZ Macrofinanzas, y es conductor y creador de Financiero, Monetario e Irreverente (FMI) Podcast, uno de los podcasts sobre economía y finanzas más escuchados en la Argentina en la plataforma Spotify.

El staff del Fondo Monetario la semana pasada identificó tres riesgos específicos para la Argentina: tensión geopolítica que puede endurecer las condiciones financieras globales, el impacto del petróleo caro en la inflación doméstica y, fundamentalmente, el débil segundo semestre de la actividad. De estos tres, ¿cómo los calificarías vos en orden de prioridad? ¿Más peligroso o menos peligroso?

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Las tres cosas ya pasaron. De hecho, con el Fondo tenemos un problema grande que es que, como nosotros no tuvimos la revisión de fines de 2025 porque el país era un lío, el Fondo desde agosto de 2025 que no hablaba formalmente de la economía argentina. Entonces, este staff report viene un poco a recoger buena parte de lo que fue la volatilidad postelectoral y la divergencia del programa. La foto de agosto del 2025, cuando el Fondo viene a Argentina, dice: "Che, más o menos anda bien lo que armamos. Estamos empezando a ver algunas leves divergencias". Bueno, de ahí hasta acá la economía argentina voló por los aires. Fue un lío de volatilidad lo electoral. Después vino el shock de la carne, el shock regulados, el shock de energía y llegaron medio como tarde con todos esos diagnósticos.

Los tres fueron relativamente importantes, pero los tres también están pasando ya. Shock energético, buena parte del mismo ya se esfumó. De hecho, la inflación viene bajando bastante más rápido de lo que yo me esperaba. El estancamiento tan generalizado y tan brusco de la economía del segundo semestre de alguna manera se empieza a frenar; se empieza a frenar de la caída o por lo menos eso es lo que esperamos. Yo ahí tendría un poquito más de paciencia y, el impacto inflacionario del programa ya del shock energético medio que va pasando. El segundo semestre no pasó todavía.

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Creo que lo que teníamos eran sectores muy dinámicos que crecían y sectores muy importantes para lo que son los centros urbanos y el empleo que iban para abajo. Todos tenemos la esperanza de que esos sectores en el mediano plazo se estabilicen. Se estabilicen en niveles bajos, que son bajos y malos. Pero si la inflación baja rápido, sería natural esperar que en los próximos dos trimestres del año, o el segundo semestre de este año, la cosa se estabilice y podamos convivir con algo que no va más para abajo.

El problema serio que tuviste en los últimos 10 meses, no es solo el segundo semestre, sino también los primeros meses de este año, donde la actividad en sectores importantes como la industria y la construcción empezaba a ir para abajo y vos empezabas a ver en el mercado laboral una destrucción de empleo registrado que no veíamos desde el primer semestre de 2024. Y el segundo semestre del año pasado ya pasó.

El segundo semestre de este año que el ministro de Economía dice que vienen los 18 meses mejores, incluyendo el año próximo 2027 y el segundo semestre de este año. Más allá de los malos recuerdos que trae la palabra "segundo semestre" en la memoria reciente de los argentinos, ¿ves posibilidades de reactivación?

Si uno habla de energía, hasta te diría intermediación financiera, minería, son sectores que pueden seguir creciendo tendencialmente de largo plazo. En sectores que le pegan más al mercado laboral o al consumo interno, como es una industria, construcción, comercio, no sé si vamos a tener un segundo semestre tan malo como el año pasado. Creo que no, y eso es un poco lo que te quería transmitir.

Tampoco veo una reactivación que se sienta en la calle. Sería cauteloso. Creo que lo peor en el corto plazo ya pasó, porque si la inflación baja rápido, te va a permitir hacer un piso de consumo. No mucho más. Tampoco le pidan al modelo cosas que el modelo no va a dar. Este no es un modelo de crecimiento a tasa china, creación neta de puestos de trabajo privado registrado; es otra cosa, funciona distinto.

¿Qué es este modelo?

El programa económico es un programa de apertura y desregulación. En un programa que viene de una estabilización que más o menos salió bien, te estabilizas con un tipo de cambio que es históricamente bajo para los parámetros que tenemos, y abrís la economía, y desregulás, y, es natural que la transición sea: ganan muy pocos sectores que emplean poco, que están en el interior del país o muy pegado a la cordillera, y pierden los que están en los centros urbanos que dependían mucho de un tipo de cambio alto, de la protección. Como en esa transición el gobierno tomó la decisión de no hacer ninguna política para asistir o ayudar esa transición, en el neto, a medida que el modelo avance, te va a ir dejando gente afuera. Es hasta medio esperable y lógico que eso suceda.

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Tenemos un problema, me parece, de largo plazo. Yo podría sentarme a discutir con alguien si Vaca Muerta en el largo plazo en el neto no genera todos los puestos que está destruyendo la industria. Yo creo que no, igual, pero podríamos discutirlo. Lo cierto es que, si no haces transición en el corto plazo, en el neto te da lo que te da el mercado laboral. Acá no estamos haciendo ni ciencia ni futurología. Se ve en el último semestre: cuando empezaste a tener algo de volatilidad el año pasado por la previa electoral, destruiste 100,000 puestos de trabajo en 6 meses privados registrados.

Ahora es un plan de desregulación y apertura. Esa es una herramienta con un fin. Supone que con eso se va a producir crecimiento.

Crecimiento, baja de la inflación, más estabilidad macroeconómica, algunas ventajas trae. Yo creo que el mix entre lo bueno y lo malo es un poco lo que uno ve en las encuestas o lo que ve en la opinión en general. Hasta hace un año a Milei le va muy bien en la elección y yo creo que ahí buena parte del electorado premiaba la estabilización. Cuando vos empezas a mirar encuestas de opinión la última parte de 2025 y ahora, y la gente ya más que premiar la baja de la inflación empieza a pedir más cuestiones vinculadas al empleo y a los ingresos.

Lo cual es natural, digamos, porque cuando pasan las bondades de estabilizar un país, empieza a jugar el modelo económico y sobre el modelo hay muchas dudas, sobre todo por la transición que hace el gobierno. Insisto, el gobierno no tomó la decisión de no hacer una sola política para acompañar a los sectores que iban a ser perdedores en este nuevo esquema o en estas nuevas condiciones macro.

Ahora, vos decís que si nos ubicamos en 2030 y con Vaca Muerta a pleno, con la minería ya produciendo, con el agro con las mejoras que pueda llegar a tener de productividad, ¿aún así la cantidad de puestos de trabajo generados van a ser menores que los que se perdieron en la industria, en la construcción, en el comercio? O sea, ¿aún así, dentro de 4 o 5 años, hecha la reconversión, la Argentina queda más chica?

O queda con un mercado laboral 100% informalizado, o formalizado con condiciones muy lejanas a las que tenemos hoy en el trabajo registrado. Podría parecerse algo más a la economía peruana, si querés, ese sería el mejor escenario incluso para ese modelo. Si cierra el neto, es con un mercado laboral mucho más flexibilizado, menos derechos laborales y una informalidad que se formalizó.

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Entonces, si vos terminás el proceso 5 años después y tenés que la gente va a ganar menos plata, por lo tanto va a tener menos capacidad de consumo, el consumo representa dos tercios del producto bruto... yo no entiendo cómo va a haber crecimiento.

Tenés un boom exportador lo suficientemente grande como para compensar buena parte de eso. De hecho, hoy medio que lo estás viendo, porque si vos hoy mirás el producto bruto en Argentina, ¿se está expandiendo? Está cayendo, e incluso se expandió el último trimestre del año pasado con la industria y la construcción en pisos históricos, lo cual te habla de que hay sectores que están creciendo a un ritmo muy acelerado. Están creciendo mirando para fuera y lo pueden seguir haciendo porque los sectores que están conduciendo el crecimiento hoy son sectores que están hundiendo capital y mejorando la productividad; o sea, pueden crecer de largo plazo, no están rebotando, están creciendo.

Entonces, sí, vos podés ir a una economía tipo a dos velocidades: que los centros urbanos se quedan y camina el interior del país. Sí, se puede dar algo así. También en el medio puede torcer el rumbo de la política económica, digo, el propio gobierno, en el sentido de hacer un aterrizaje más suave de los sectores que les va mal. Vos, por ejemplo, tenés una buena parte del daño en el mercado laboral que tenés hoy es porque no tenés empuje en la construcción.

Y la realidad es que la construcción no es un sector que tenga que ser necesariamente perdedor. En este modelo está siendo perdedor por la configuración que vos tenés, pero es algo que se puede cambiar muy rápido. Ni que hablar si el gobierno el año que viene quiere hacer algo más de obra pública; ya rápidamente podrías recuperar algo de lo que perdiste.

Entonces, uno lo que hace es tratar de proyectar esto si sigue así. La verdad es que el gobierno, y en parte por tener orden macro, también tiene algunas herramientas como para torcer el rumbo. Después, ideológicamente no le convenza o no quiera. Lo cierto es que, si esto sigue así, está claro que en algún momento electoralmente vas a tener alguna especie de rebote.

De hecho, cuando uno mira la imagen de Milei o trata de hacer proyecciones de la imagen desde los datos económicos, Milei sigue siendo competitivo, pero lo que uno observa hacia adelante es: con este mercado laboral, y si esto se profundiza, la oposición va a tener alguna posibilidad de disputar el año que viene la elección; y si no es el año que viene, será en la de medio término del próximo mandato, y si no será en el próximo. En el mediano plazo, hay algo que si no se corrige va a empezar a generar algún tipo de ruido.

Tu sensación es que al mercado, y fundamentalmente a los dueños del capital, ¿les gustaría que Milei sea reelecto? ¿Les gustaría que sea electo alguien que mantenga el rumbo, pero que no tenga las particularidades que tiene Milei?

No quiero hablar por el mercado. Lo que está puesto en precio claramente es que una continuidad es favorable a un cambio. Porque el mercado no ve la posibilidad de un cambio hacia algo parecido, pero un poco más moderado. Lo que el mercado ve es un vuelco hacia el kirchnerismo o el peronismo más progresista o de izquierda. Entonces, lo ven como un escenario binario: o seguimos por esta vía o cambiamos radicalmente. Entonces, se vuelve muy binario; por eso tanta volatilidad como vimos en 2025, que probablemente veamos de cara a la elección de 2027 de vuelta.

RM/ff